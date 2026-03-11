Резултати от НХЛ

Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Бостън - Лос Анджелис - 2:1 след продължение

Бъфало - Сан Хосе - 6:3

Каролина - Питсбърг - 5:3 след дузпи

Флорида - Детройт - 4:3

Монреал - Торонто - 3:1

НЙ Рейнджърс - Калгари - 4:0

Тампа Бей - Кълъмбъс - 2:5

Сейнт Луис - НЙ Айлъндърс - 3:4 след продължение

Далас - Лас Вегас - 2:1

Минесота - Юта - 5:0

Уинипег - Анахайм - 1:4

Сиатъл - Нешвил - 2:4

Колорадо - Едмънтън - 3:4