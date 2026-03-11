Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
Бостън - Лос Анджелис - 2:1 след продължение
Бъфало - Сан Хосе - 6:3
Каролина - Питсбърг - 5:3 след дузпи
Флорида - Детройт - 4:3
Монреал - Торонто - 3:1
НЙ Рейнджърс - Калгари - 4:0
Тампа Бей - Кълъмбъс - 2:5
Сейнт Луис - НЙ Айлъндърс - 3:4 след продължение
Далас - Лас Вегас - 2:1
Минесота - Юта - 5:0
Уинипег - Анахайм - 1:4
Сиатъл - Нешвил - 2:4
Колорадо - Едмънтън - 3:4
Резултати от НХЛ
