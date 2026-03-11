Резултати от НХЛ

Популярни
  • 11 март 2026 | 08:47
  • 300
  • 0
Срещи от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):
Бостън - Лос Анджелис - 2:1 след продължение
 Бъфало - Сан Хосе - 6:3
 Каролина - Питсбърг - 5:3 след дузпи 
Флорида - Детройт - 4:3 
Монреал - Торонто - 3:1
 НЙ Рейнджърс - Калгари - 4:0 
Тампа Бей - Кълъмбъс - 2:5 
Сейнт Луис - НЙ Айлъндърс - 3:4 след продължение 
Далас - Лас Вегас - 2:1 
Минесота - Юта - 5:0
 Уинипег - Анахайм - 1:4 
Сиатъл - Нешвил - 2:4
 Колорадо - Едмънтън - 3:4

