Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир "World Tour Super 300" в Базел

  10 март 2026 | 21:06
  • 106
  • 0
Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир "World Tour Super 300" в Базел

Европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева стартираха с победа на турнира от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Сестрите, които са поставени под номер 5 в схемата, спечелиха убедително срещу Кармен Тин и Син Е Онг (Малайзия) с 21:15, 21:9 за 30 минути на корта.

По-рано днес Калояна Налбантова преодоля квалификациите на единично, след като победи Ю-по Пай (Тайван) с 21:16, 16:21, 21:13 за 55 минути.

Съперничката на Налбантова в първия кръг на основната схема ще бъде Амалия Шулц (Дания).

