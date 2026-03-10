Популярни
Над 100 участници на международен турнир по шахмат в Момчилград

  • 10 март 2026 | 17:36
Над 100 шахматисти вече са заявили участие в открития турнир по класически шахмат, който ще се проведе от 13 до 15 март в Спортен комплекс „Наим Сюлейманоглу“ в Момчилград. Това съобщиха за медиите от общинската администрация в родопския град. За БТА уточниха, че турнир от такова естествено в града се провежда за първи път.

Организатори са Община Момчилград и Шахматен клуб „Арда“ – Кърджали. Сред заявилите участие са утвърдени имена от шахматната сцена. Такъв е международният майстор от Турция Дениз Йозен, известен и като популярен шахматен инфлуенсър; действащият европейски шампион до 12 години Ерен Елчи, както и една от най-силните български шахматистки – международният майстор Ива Виденова-Куляшевич, допълват от администрацията.

Общият награден фонд е 2500 евро, като 2000 евро са предвидени за турнира по класически шахмат, а победителят ще получи 500 евро и купа. Още 500 евро ще бъдат разпределени в блиц турнир.

Партии от първите дъски ще бъдат излъчвани на живо, а състезанието ще се проведе при стриктно спазване на анти-чийтинг правилата на ФИДЕ, които забраняват използването на телефони и смарт устройства по време на игра.

Турнирът е отворен за състезатели с международен рейтинг ЕЛО до 2400. Крайният срок за записване е четвъртък, 12 март 2026 година.

Организаторите отбелязват, че събитието ще даде възможност на местните шахматисти да премерят сили с международни майстори и ще превърне Момчилград в пролетна шахматна столица на България.

БТА припомня, че Община Момчилград работи в популяризирането на шахмата не само сред възрастните, но и сред подрастващите. Преди близо две години в града бе открит клуб по шахмат с над 30 деца. През май 2024 година в родопския град бе световноизвестната шахматистка Нургюл Салимова, която игра шах на 12 дъски с деца от Момчилград.

Област Кърджали не за първи път събира състезатели на шаха. Само преди няколко месеца – в края на октомври, в Кърджали се събраха над 300 шахматисти от 12 държави в първото издание на международния шахматен фестивал „Кърджали“. Съорганизатор на събитието отново бе Шахматен клуб „Арда“ – Кърджали.

