НХЛ глоби с 5000 долара нападател на Тампа Бей за бой

Нападателят на Тампа Бей Лайтнинг Брендън Хейгъл беше глобен с 5000 долара за участието си в спречкване със защитника на Бъфало Сейбърс Расмус Далин, информира агенция Ройтерс.

От отдела по безопасност на играчите от Националната хокейна лига (НХЛ) заявиха, че Хейгъл е бил „агресорът“ в инцидента, който се случи 3:35 минути след началото на втория период при домакинската победа на Сейбърс с 8:7.

The NHL has fined Tampa Bay’s Brandon Hagel $5,000 (maximum under the CBA) for serving as the aggressor in an altercation with Buffalo’s Rasmus Dahlinpic.twitter.com/rL9ScjOuSx — SleeperNHL (@SleeperNHL) March 9, 2026

27-годишният Хейгъл беше санкциониран за грубо поведение след нанасяне на удари с юмруци и остана в мача. Той получи петминутно наказание за бой и двеминутно наказание за блъскане през първия период и завърши хаотичния сблъсък с гол и асистенция, както и 11 наказателни минути.

Брендън Хейгъл записа 59 точки (30 гола и 29 асистенции) в 57 мача за Тампа Бей. Бившият участник в Мача на звездите има 356 точки (155 гола, 201 асистенции) в 432 срещи в кариерата си с екипите на Чикаго Блекхоукс и Лайтнинг.

Снимки: Gettyimages