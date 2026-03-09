Популярни
Късен гол от дузпа на Евертон Бала донесе радост феновете на Левски - на живо от стадион "Георги Аспарухов" след 1:0 над Локо Пловдив
НХЛ глоби с 5000 долара нападател на Тампа Бей за бой

  • 9 март 2026 | 19:18
  • 404
  • 0
Нападателят на Тампа Бей Лайтнинг Брендън Хейгъл беше глобен с 5000 долара за участието си в спречкване със защитника на Бъфало Сейбърс Расмус Далин, информира агенция Ройтерс.

От отдела по безопасност на играчите от Националната хокейна лига (НХЛ) заявиха, че Хейгъл е бил „агресорът“ в инцидента, който се случи 3:35 минути след началото на втория период при домакинската победа на Сейбърс с 8:7.

27-годишният Хейгъл беше санкциониран за грубо поведение след нанасяне на удари с юмруци и остана в мача. Той получи петминутно наказание за бой и двеминутно наказание за блъскане през първия период и завърши хаотичния сблъсък с гол и асистенция, както и 11 наказателни минути.

Брендън Хейгъл записа 59 точки (30 гола и 29 асистенции) в 57 мача за Тампа Бей. Бившият участник в Мача на звездите има 356 точки (155 гола, 201 асистенции) в 432 срещи в кариерата си с екипите на Чикаго Блекхоукс и Лайтнинг.

Снимки: Gettyimages

