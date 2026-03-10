Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Абди подобри белгийския рекорд на полумаратон

Абди подобри белгийския рекорд на полумаратон

  • 10 март 2026 | 10:08
  • 79
  • 0
Абди подобри белгийския рекорд на полумаратон

Двукратният олимпийски медалист в маратона Башир Абди подобри собствения си белгийски рекорд на полумаратон в родния си град Гент в неделя.

След като сезон 2025 беше провален от контузии, Абди се завърна в най-добрата си форма и спечели състезанието, преименувано в негова чест – Runner’s Lab Bashir’s Run – със солово бягане за 59:28.

Абди се откъсна от групата още в шестия километър и не погледна назад, печелейки с комфортна преднина пред кениеца Брайън Кипчумба (60:00). Трети завърши друг белгиец – Робин Хендрикс (60:23). С постижението си Абди подобри националния рекорд с 23 секунди и се изкачи до пето място във вечната европейска ранглиста на полумаратон.

"Знаех, че съм тренирал добре, но ми беше студено и не можех да се стопля. Беше шок за тялото ми, защото се върнах от тренировъчен лагер в Етиопия, където беше 30 градуса. Пейсмейкърите също отпаднаха бързо от състезанието, но за щастие бях се подготвил психически за сценарий, в който ще трябва да свърша много работа сам“, заяви Абди пред Sporza.be.

През 2025 г. Абди участва само в две състезания заради травма в стъпалото, но 37-годишният атлет се завръща към нивото, което му донесе медали в маратона на Олимпийските игри през 2020 и 2024 г.

"Невероятно щастлив съм. Това представяне доказва, че съм се завърнал. Башир се завърна. След изключително трудната 2025 г. показах, че искам и мога да продължа на това ниво още няколко години“, каза Абди.

Основната цел на Абди за пролетния сезон е маратонът в Ротердам на 12 април. Именно в това състезание през 2021 г. той постави все още действащия европейски рекорд в маратона от 2:03:36. Той не крие, че една от главните му цели в последните години от кариерата му е да подобри собствения си европейски рекорд.

"Чувствам, че много атлети се доближават до този рекорд. Ако искам да го задържа още няколко години, трябва да бягам по-бързо. Дали ще е на това издание или друг път, не знам. Но амбицията ми е да счупя този европейски рекорд“, заяви той.

При жените победата извоюва Мими Белете от Бахрейн с време 70:08.

