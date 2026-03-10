Популярни
Вход / Регистрирай се
Кипротич се цели в 80 метра в стремежа си за класиране на Световното

  • 10 март 2026 | 10:25
Кипротич се цели в 80 метра в стремежа си за класиране на Световното

Бронзовият медалист в хвърлянето на копие от Африканските игри Алекс Кипротич заяви, че преодоляването на границата от 80 метра е основната му цел през този сезон, докато се опитва да увеличи шансовете си за класиране на Световното първенство по лека атлетика.

31-годишният атлет кениец сподели, че тази цел се е превърнала в централна мотивация, която ръководи неговите тренировки и състезателни планове, докато набира скорост за новия лекоатлетически сезон.

Кипротич отбеляза, че непосредственият му фокус е върху националните квалификации, насрочени за края на месеца. Това ще бъде първото му състезание за годината, след като е започнал тренировъчния си цикъл през октомври миналата година.

"Личната ми цел е 80 метра. Усещам, че ще се случи. Не знам кога точно, но ще стане“, каза Кипротич.

Той добави, че постигането на тази дистанция ще зависи от това доколко добре ще се наредят нещата през сезона. Опитният състезател в хвърлянето на копие, който за последно се състезава по време на квалификационния прозорец за Световното първенство през юли миналата година, заяви, че подготовката му е била съсредоточена върху усъвършенстване на техниката, като същевременно балансира сила, скорост и координация – ключови елементи в изключително техничната дисциплина хвърляне на копие.

"Тренировките вървят добре досега и техниката се подобрява. Основният ми фокус е координацията, защото в хвърлянето на копие всичко трябва да работи в синхрон – краката, горната част на тялото и таймингът“, каза той.

Кипротич обясни, че тренировъчният му режим съчетава силови сесии, упражнения за скорост, скокове и многократни хвърляния, за да се гарантира качествено изпълнение.

Той отбеляза, че всеки състезател в дисциплината трябва да разбира как тялото му реагира на различните движения, като посочи, че гъвкавостта и силните крака формират основата на ефективното хвърляне, като същевременно влияят и на силата в горната част на тялото.

"В хвърлянето на копие не сме еднакви. Начинът, по който хвърляме, и реакцията на тялото са различни за всеки. Трябва да си гъвкав и краката ти да са силни; горната част на тялото става слаба“, каза той.

Въпреки стабилния напредък в тренировките, шампионът от Африканското първенство по лека атлетика за юноши от 2013 г. призна, че ограниченият достъп до подходящи съоръжения остава сериозна пречка за кенийските атлети в хвърлянията.

По-конкретно той изтъкна непостоянния достъп до напълно оборудвани фитнес зали, които са от решаващо значение за изграждането на силата, необходима за представяне на елитно ниво.

"Съоръженията са предизвикателство. Достъпът до фитнес залата понякога се превръща в пречка, а ние наистина се нуждаем от нея за силова работа. Призоваваме Athletics Kenya да помогне на атлетите с такава подкрепа“, заяви той.

Кипротич добави, че ранните тренировъчни лагери, подобрените треньорски структури и правилната хранителна подкрепа биха подобрили значително представянето на атлетите.

Той също така подчерта значението на честите състезания, като отбеляза, че ограничените възможности за състезания понякога забавят напредъка на кенийските атлети в техническите дисциплини в сравнение с техните международни колеги.

"Ако имахме повече състезания, това наистина би ни помогнало да поддържаме постоянство, защото непрекъснато се тестваш и подобряваш“, каза той.

