Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шамоса и Орсони поставиха европейски рекорди в спортното ходене на полумаратон

Шамоса и Орсони поставиха европейски рекорди в спортното ходене на полумаратон

  • 10 март 2026 | 10:16
  • 58
  • 0
Шамоса и Орсони поставиха европейски рекорди в спортното ходене на полумаратон

В неделя бяха регистрирани две най-добри европейски постижения в спортното ходене на полумаратон. Постигнаха ги Анита Шамоса и Рикардо Орсони, които спечелиха съответно първите в историята титли на Испания при жените и на Италия при мъжете в тази дисциплина.

Шамоса, която завърши на 7-о място на 20 км на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, постигна най-доброто европейско време за всички времена от 1:34:44 на испанския шампионат по спортно ходене на полумаратон в Сиеса.

Трябва да се отбележи, че новата дисциплина е все още в начален етап на развитие. Въпреки това, с дебюта на полумаратонската и маратонската дистанции на големи състезания, който ще се състои на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 на 15 август, се очаква и двете събития да придобият популярност бързо още това лято.

След Шамоса отлично представяне направи 19-годишната Алдара Мейлан, която изпревари двукратната европейска шампионка до 20 години София Сантакреу за сребърния медал, като и двете състезателки финишираха с време 1:34:44.

При мъжете двукратният европейски медалист Диего Гарсия-Карера спечели състезанието от висока класа с време 1:26:07. Той изпревари Алваро Лопес (1:26:21), световния шампион от 2015 г. и двукратен европейски златен медалист Мигел Анхел Лопес (1:26:37) и световния бронзов медалист на 20 км Пол Макграт (1:27:48).

В Алесандрия Рикардо Орсони спечели титлата при мъжете на италианския шампионат по спортно ходене на полумаратон с най-добро европейско време за всички времена от 1:24:30, изпреварвайки Джанлука Пикиотино (1:25:27). При жените титлата грабна София Фиорини (1:34:20).

Междувременно в Ланс европейската шампионка до 23 години от 2023 г. Полин Стей спечели титлата при жените на френския шампионат по спортно ходене на полумаратон с време 1:33:54. При мъжете първи стана Килиан Лебретон с 1:29:01.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се подготвя за първия си маратон в Африка

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се подготвя за първия си маратон в Африка

  • 9 март 2026 | 21:03
  • 900
  • 1
Карстен Вархолм се завръща в Сямън за Диамантената лига

Карстен Вархолм се завръща в Сямън за Диамантената лига

  • 9 март 2026 | 16:14
  • 376
  • 0
Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

  • 9 март 2026 | 11:25
  • 415
  • 0
Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

  • 9 март 2026 | 10:42
  • 744
  • 0
Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

  • 9 март 2026 | 10:15
  • 2225
  • 0
Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

  • 9 март 2026 | 10:09
  • 2573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 609
  • 1
Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

  • 10 март 2026 | 07:17
  • 4860
  • 9
Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

  • 10 март 2026 | 08:07
  • 2972
  • 6
Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

  • 10 март 2026 | 07:48
  • 2261
  • 3
Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 164325
  • 1138
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 54456
  • 171