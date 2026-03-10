Шамоса и Орсони поставиха европейски рекорди в спортното ходене на полумаратон

В неделя бяха регистрирани две най-добри европейски постижения в спортното ходене на полумаратон. Постигнаха ги Анита Шамоса и Рикардо Орсони, които спечелиха съответно първите в историята титли на Испания при жените и на Италия при мъжете в тази дисциплина.

Шамоса, която завърши на 7-о място на 20 км на Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025, постигна най-доброто европейско време за всички времена от 1:34:44 на испанския шампионат по спортно ходене на полумаратон в Сиеса.

Трябва да се отбележи, че новата дисциплина е все още в начален етап на развитие. Въпреки това, с дебюта на полумаратонската и маратонската дистанции на големи състезания, който ще се състои на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 на 15 август, се очаква и двете събития да придобият популярност бързо още това лято.

След Шамоса отлично представяне направи 19-годишната Алдара Мейлан, която изпревари двукратната европейска шампионка до 20 години София Сантакреу за сребърния медал, като и двете състезателки финишираха с време 1:34:44.

При мъжете двукратният европейски медалист Диего Гарсия-Карера спечели състезанието от висока класа с време 1:26:07. Той изпревари Алваро Лопес (1:26:21), световния шампион от 2015 г. и двукратен европейски златен медалист Мигел Анхел Лопес (1:26:37) и световния бронзов медалист на 20 км Пол Макграт (1:27:48).

В Алесандрия Рикардо Орсони спечели титлата при мъжете на италианския шампионат по спортно ходене на полумаратон с най-добро европейско време за всички времена от 1:24:30, изпреварвайки Джанлука Пикиотино (1:25:27). При жените титлата грабна София Фиорини (1:34:20).

Междувременно в Ланс европейската шампионка до 23 години от 2023 г. Полин Стей спечели титлата при жените на френския шампионат по спортно ходене на полумаратон с време 1:33:54. При мъжете първи стана Килиан Лебретон с 1:29:01.

Снимки: Gettyimages