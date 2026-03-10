Добри новини за Арсенал: Салиба и Калафиори подновиха тренировки

Уилям Салиба, Рикардо Калафиори и Леандро Тросар подновиха тренировки с Арсенал преди утрешния двубой с Байер (Леверкузен) от 1/8-финалите на Шампионската лига. Французинът получи контузия в глезена в дербито с Челси и пропусна мачовете с Брайтън и Мансфийлд. Калафиори и Тросар пък бяха заменени в двубоя през уикенда.

Бен Уайт, Мартин Йодегор, Габриел Магаляеш, Деклан Райс и Мартин Субименди не бяха в групата за гостуване на Мансфийлд. Първите двама отсъстваха от днешното занимание, но всички останали взеха участие в тренировката. Микел Мерино все още е аут.

По-късно групата на Арсенал ще лети за Германия, а в 20:00 часа българско време Микел Артета и Кай Хавертц ще дадат пресконференция преди утрешния мач.

Ако "топчиите" се справят с "аспирините", които се намират в доста лоша форма, ще срещнат в следващата фаза някой измежду Бодьо/Глимт и Спортинг.

Снимки: Gettyimages