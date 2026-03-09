Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

  • 9 март 2026 | 10:48
  • 88
  • 0
Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

За първи път град Велинград беше домакин на Европейска купа по латиноамерикански и стандартни танци в категория adult. Турнирът беше организиран под шапката и с подкрепата и съдействието на ECDS, Министерство на младежта и спорта, Община Велинград, БФКСТ и КСТ Импулс 2002 (Велинград).

Химнът на България прозвуча два пъти и шампионите на България Кольо Димов и Фрея Василева грабнаха Европейската купа в стандартните танци, а в латиноамериканските танци първото място спечелиха Джузепе Ло Джудиче и Диана Енчева.

Турнирът беше открит от кмета на община Велинград д-р Костадин Коев. Председателят на Българска федерация на клубовете по спортни танци Георги Найденов пожела успех на всички състезатели. Поздравителен адрес беше изпратен от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, който пожела успех на всички състезатели и незабравими моменти за публиката.

На юбилейното десето издание на "Велинград Dance & spa" взеха участие над 300 състезатели, съдии и треньори от Молдова, Гърция, Италия, Турция, Кипър, Украйна, Естония и САЩ.

Преди началото на официалната част федерацията награди състезателите носители на Купа България за 2025-а за категориите юноши младша, юноши старша възраст, младежи и състезатели над 19 години (мъже и и жени) в латиноамериканските и стандартните танци.

През месец април на федерацията предстои организиране на Европейско първенство по шоу програма в латиноамериканските и стандартните танци в град София на 4-5 април в зала "Тента".

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

  • 8 март 2026 | 16:35
  • 1843
  • 0
Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

  • 8 март 2026 | 16:03
  • 1771
  • 0
Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

  • 8 март 2026 | 15:34
  • 1014
  • 0
Карлос Насар с коментар за ситуацията в родните щанги

Карлос Насар с коментар за ситуацията в родните щанги

  • 8 март 2026 | 13:59
  • 5676
  • 1
В Пловдив наградиха най-добрите в колоезденето през миналата година

В Пловдив наградиха най-добрите в колоезденето през миналата година

  • 8 март 2026 | 13:06
  • 794
  • 0
Весела Лечева честити 8-ми март на всички жени в спорта

Весела Лечева честити 8-ми март на всички жени в спорта

  • 8 март 2026 | 09:33
  • 827
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 25865
  • 80
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 8063
  • 15
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 6114
  • 41
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 5335
  • 4
Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

Милан отново надхитри Интер и остави битката за титлата жива

  • 8 март 2026 | 23:42
  • 29743
  • 55
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 30793
  • 54