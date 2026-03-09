Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

За първи път град Велинград беше домакин на Европейска купа по латиноамерикански и стандартни танци в категория adult. Турнирът беше организиран под шапката и с подкрепата и съдействието на ECDS, Министерство на младежта и спорта, Община Велинград, БФКСТ и КСТ Импулс 2002 (Велинград).

Химнът на България прозвуча два пъти и шампионите на България Кольо Димов и Фрея Василева грабнаха Европейската купа в стандартните танци, а в латиноамериканските танци първото място спечелиха Джузепе Ло Джудиче и Диана Енчева.

Турнирът беше открит от кмета на община Велинград д-р Костадин Коев. Председателят на Българска федерация на клубовете по спортни танци Георги Найденов пожела успех на всички състезатели. Поздравителен адрес беше изпратен от министъра на младежта и спорта Димитър Илиев, който пожела успех на всички състезатели и незабравими моменти за публиката.

На юбилейното десето издание на "Велинград Dance & spa" взеха участие над 300 състезатели, съдии и треньори от Молдова, Гърция, Италия, Турция, Кипър, Украйна, Естония и САЩ.

Преди началото на официалната част федерацията награди състезателите носители на Купа България за 2025-а за категориите юноши младша, юноши старша възраст, младежи и състезатели над 19 години (мъже и и жени) в латиноамериканските и стандартните танци.

През месец април на федерацията предстои организиране на Европейско първенство по шоу програма в латиноамериканските и стандартните танци в град София на 4-5 април в зала "Тента".