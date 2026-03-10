Популярни
  Петима българи във втория ден на Европейското по борба до 23 г.

Петима българи във втория ден на Европейското по борба до 23 г.

  • 10 март 2026 | 08:43
  • 79
  • 0
Петима българи ще имат схватки във втория ден на Европейското първенство по борба до 23 г. в Зренянин, Сърбия.

Ердал Галип (61) е под №1 в схемата и очаква победителя от двубоя между арменец и молдовец.

Петър Петков (74) ще излезе срещу руснака Магомед Байтукаев, втори в света до 20 г. и №1 в Европа за същата възраст през 2024-а.

Радомир Стоянов (86) също ще има за съперник руски борец – Божигит Исламгереев, втори в света през 2025-а.

Световният вицешампион от 2024-а Сали Салиев (92) ще спори с азера Али Цокаев, също трети в света през миналия сезон.

В тежка категория до 125 кг Диан Мънев ще излезе срещу унгареца Милан Гелен, осми в Европа до 20 г. през 2022-а.

Срещите започват от 11,30 ч наше време и може да ги следите на живо в сайта на UWW.

