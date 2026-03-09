Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се подготвя за първия си маратон в Африка

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се подготвя за първия си маратон в Африка

  • 9 март 2026 | 21:03
  • 261
  • 0
Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се подготвя за първия си маратон в Африка

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге ще се състезава в първия си маратон на африканска земя, когато се яви за надпреварата в Кейптаун (Република Южна Африка) на 24 май. Това е началото на опит за участие в маратон на всички седем континента през следващите две години, пише агенция Reuters.

41-годишният кениец ще добави значителен звезден статус към маратона в Кейптаун, който в момента е кандидат за статут сред най-големите световни маратони. Ако всичко върви добре през тази година, надпреварата ще се присъедини към градове като Лондон, Ню Йорк и Токио.

Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон
Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

„Африка е мястото, където започна моето пътуване като бегач и където е дълбоко вкоренена основата на моя успех“, коментира Кипчоге.

„Да започна това световно турне в Кейптаун е много специално. Става въпрос за отбелязване на силата на африканското бягане и вдъхновение за следващото поколение. Да участвам в първия си маратон на африканския континент има дълбоко значение за мен“, добави кенийският атлет.

Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя
Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Карстен Вархолм се завръща в Сямън за Диамантената лига

Карстен Вархолм се завръща в Сямън за Диамантената лига

  • 9 март 2026 | 16:14
  • 299
  • 0
Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

  • 9 март 2026 | 11:25
  • 381
  • 0
Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

  • 9 март 2026 | 10:42
  • 705
  • 0
Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

  • 9 март 2026 | 10:15
  • 1908
  • 0
Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

  • 9 март 2026 | 10:09
  • 2245
  • 0
Още четири медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

Още четири медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

  • 7 март 2026 | 19:33
  • 1565
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 137702
  • 847
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 17613
  • 42
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 17:24
  • 53298
  • 129
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 32585
  • 25
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 17171
  • 20
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 4945
  • 7