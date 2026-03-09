Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се подготвя за първия си маратон в Африка

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге ще се състезава в първия си маратон на африканска земя, когато се яви за надпреварата в Кейптаун (Република Южна Африка) на 24 май. Това е началото на опит за участие в маратон на всички седем континента през следващите две години, пише агенция Reuters.
41-годишният кениец ще добави значителен звезден статус към маратона в Кейптаун, който в момента е кандидат за статут сред най-големите световни маратони. Ако всичко върви добре през тази година, надпреварата ще се присъедини към градове като Лондон, Ню Йорк и Токио.
„Африка е мястото, където започна моето пътуване като бегач и където е дълбоко вкоренена основата на моя успех“, коментира Кипчоге.
„Да започна това световно турне в Кейптаун е много специално. Става въпрос за отбелязване на силата на африканското бягане и вдъхновение за следващото поколение. Да участвам в първия си маратон на африканския континент има дълбоко значение за мен“, добави кенийският атлет.
Снимки: Imago