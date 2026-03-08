Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

  • 8 март 2026 | 20:46
  • 331
  • 0
Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

Националът Илия Петков спечели първото място на силния международен турнир в NAS Sports Complex в Дубай, след като сборният отбор на Кунео и Гротадзолина Ал Тадауи се наложи много трудно срещу тима на Яазар с 3:2 (21:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:7) в големия финал.

Илия Петков игра стабилно цял мач и приключи със 7 точки (78% ефективност в атака - +3) за успеха.

Най-полезен за победителите стана Нейтън Ферал с 19 точки (1 блок и 42% ефективност в атака - +16), а Лоренцо Кодарин завърши с 15 точки за успеха.

За тима на Яазар Хамза Елсафи, Реди Бакири и Пьотър Бартош реализираха съответно 13, 12 и 11 точки.

Въпреки усложнена ситуация в региона на Близкия изток се очаква Илия Петков да се прибере в България в близките дни.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

  • 8 март 2026 | 00:25
  • 2526
  • 1
Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

  • 7 март 2026 | 23:49
  • 1718
  • 0
Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

  • 7 март 2026 | 21:26
  • 1456
  • 0
Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

  • 7 март 2026 | 21:17
  • 813
  • 0
Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

  • 7 март 2026 | 21:10
  • 1879
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Берое

Нефтохимик се справи чисто с Берое

  • 7 март 2026 | 20:39
  • 1202
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62382
  • 193
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 9541
  • 16
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38491
  • 47
Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

  • 8 март 2026 | 20:35
  • 1131
  • 3
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 33783
  • 57
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 37850
  • 83