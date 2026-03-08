Илия Петков спечели силен турнир в Дубай

Националът Илия Петков спечели първото място на силния международен турнир в NAS Sports Complex в Дубай, след като сборният отбор на Кунео и Гротадзолина Ал Тадауи се наложи много трудно срещу тима на Яазар с 3:2 (21:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:7) в големия финал.

Илия Петков игра стабилно цял мач и приключи със 7 точки (78% ефективност в атака - +3) за успеха.

Най-полезен за победителите стана Нейтън Ферал с 19 точки (1 блок и 42% ефективност в атака - +16), а Лоренцо Кодарин завърши с 15 точки за успеха.

За тима на Яазар Хамза Елсафи, Реди Бакири и Пьотър Бартош реализираха съответно 13, 12 и 11 точки.

Въпреки усложнена ситуация в региона на Близкия изток се очаква Илия Петков да се прибере в България в близките дни.