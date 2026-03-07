Гьозтепе отстъпи в директна битка за петото място

Гьозтепе отстъпи с 1:2 при гостуването си на Истанбул Башакшехир. Това продължи неприятната серия на тима на Станимир Стоилов, който няма победа в пет поредни срещи. След четири поредни срещи без отбелязан гол тимът от Измир се разписа, но това не бе достатъчно. Филип Кръстев влезе като резерва в 66-ата минута, след като бе титуляр в първите мачове след пристигането си в клуба. След този резултат Истанбул Башакшехир се изравни по точки с днешния си съперник, но го изпревари по голова разлика.

Домакините поведоха в 13-ата минута с попадение на Омер Али Сахинер. След гола Гьозтепе реагира и имаше предимство, като създаде някои положения. В 19-ата минута Жуан Сантос отправи хубав удар от въздуха, но вратарят Шенгезер се намеси отлично. Малко по-късно столичани имаха шанс. Техен играч излезе зад защитата, но стражът на гостите го притисна и не му позволи да стреля, а опитът му за подаване бе неуспешен. Гьозтепе изравни в 38-ата минута след добра атака и завършващ удар на Алексис Антунес. Тимът на Мъри Стоилов можеше да поведе в края на първата част в една ситуация, в която топката като по чудо не влезе в мрежата. Първо Мироши нацели вратаря след удар отблизо, след това топката се удари в гредата, а при следващия удар защитник успя да блокира.

През втората част гостите също играха добре, но не се възползваха от положенията си. След час игра Дже се измъкна от защитата и стреля в близкия ъгъл, но вратарят изби. Секунди по-късно той отклони с глава към Жуан, който не успя да засече пред вратата. Тимът на Нури Шахин поведе отново в 69-ата минута след великолепно изпълнение на влезлия на почивката Иван Бърнич. Хърватинът получи топката отляво, напредна, обърна посоката и с фантастичен удар преодоля Шенгезер. Гьозтепе направи опит да стигне до точката, като най-добрата възможност дойде малко преди края, но до нов гол не се стигна.

Снимки: Imago