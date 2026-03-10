Отново арестуваха Джоуи Бартън

Бившият футболист Джоуи Бартън е бил арестуван след нападение над мъж в близост до голф клуб в Мърсисайд. Случката се е разиграла в неделя вечерта, като бившият играч на Манчестър Сити е един от двамата задържани, които предполагаемо са извършили побоя над жертвата.

Полицията в Мърсисайд съобщи, че пристигналите на мястото служители на реда са открили мъж с наранявания по лицето и ребрата.

Бартън е играл за Манчестър Сити, Нюкасъл, Куинс Парк Рейнджърс, Бърнли и Рейнджърс. Той има 269 мача в Премиър лийг. След оттеглянето си от футбола през 2017 г.,халфът се насочва към мениджърска дейност. Това е поредният му проблем с органите на реда, като в последните години той беше съден за домашно насилие и онлайн обиди.