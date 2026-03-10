Популярни
  3. Габи Бортолето е правил изпреварвания без да иска в Австралия

Габи Бортолето е правил изпреварвания без да иска в Австралия

  • 10 март 2026 | 13:27
Пилотът на Ауди Габриел Бортолето разкри, че е правил изпреварвания без да иска в хода на състезанието за Гран При на Австралия, с което започна новият сезон във Формула 1 в неделя.

Бразилецът стартира десети и завърши девети на „Албърт Парк“, с което донесе първите точки в историята на Ауди във Формула 1. Той беше сред пилотите, които направиха по две спирания в бокса и съответно трябваше да прави повече изпреварвания в хода на дистанцията. Самият Бортолето обаче призна, че част от тях са станали случайно, защото той се движел с много по-висока скорост от пилотите пред него, чиито коли са регенерирали електрическа енергия в края на правите.

„Беше много хубаво, трябва да кажа, но има и много неща за учене. Направих изпреварвания, които не исках, защото аз имах много повече енергия, а другите коли презареждаха като луди.

„Сега трябва да се мисли много по време на състезанията. Миналата година всичко беше много по-предсказуемо. Щом едно изпреварване беше направено, всичко приключваше. А сега, когато изпреварваш, трябва да мислиш три прави напред във времето, защото иначе другият ще те изпревари отново, след което ти отново ще трябва да атакуваш. Нещата продължават така, докато енергията на всички не се изравни.

„Иска ми се да ви кажа повече от това, но аз все още съм объркан с тези нови правила. Опознавам ги по-добре в движение. Мисля, че с времето, всички ще свикнем с тях“, разказа Бортолето.

Снимки: Gettyimages

