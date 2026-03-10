Вратарят на Лацио претърпя успешна операция

Вратарят на Лацио Иван Проведел претърпя днес успешна операция на рамото, съобщи агенция АНСА. Хирургическата интервенция бе извършена в болница "Конкордия" в Рим. Операцията бе извършена от лекарите Джовани Ди Джакомо и Алберто Константини. Проведел ще започне рехабилитация в близките дни, но със сигурност ще пропусне мачовете на отбора да края на сезона.

Лацио ще бъде домакин на Милан в мач от 29-ия кръг на Серия А в неделя. "Орлите" са на десето място в класирането с 37 точки, като изостана на цели 13 от шестия Ювентус и няма шансове да се класира за евротурнирите през първенството. Тимът обаче се класира за полуфиналите на Купата на Италия, където ще срещне Аталанта на 22 април.