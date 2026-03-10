Изненада в женския тенис - британка изхвърли Мадисън Кийс

Представителката на домакините от САЩ на “Мастърс” турнира в Индиън Уелс - Мадисън Кийс, отпадна от надпреварата след изненадващо поражение от британката Сонай Картал, която се намира на цели 39 места под нея в ранглистата на WTA. Състезателката от Обединеното кралство се наложи с 6:2 2:6 6:3 за 118 минути и се класира за 1/8-финалите на надпреварата.

Кийс реализира 5 аса, но и направи 3 двойни грешки, което натежа в полза на нейната съперничка и доведе до поражението. Освен това американката допусна да бъде пробита на 4 пъти в хода на двубоя, докато тя самата реализира едва 3 от възможностите си за брейк.

Desert delight 🏜️



Sonay Kartal returns to the fourth round at Indian Wells with a 2-6 6-2 6-3 comeback over No. 15 seed Keys.#TennisParadise pic.twitter.com/f91EnQgkpe — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 10, 2026

Успехът на Сонай Картал я изпраща в спор за участие на 1/4-финалите, като тя предстои да се изправи срещу по-добрата измежду украинката Марта Костюк и Елена Рибакина от Казахстан. Тяхната среща би трябвало да стартира не по-рано от 6:30 часа българско време.

Това бе вторият сблъсък между двете състезателки, като с днешната победа Картал взе реванш за предходния им мач, когато се срещнаха на английска земя. Това се случи през лятото на 2023 г. в първия кръг на “Уимбълдън” след 6:3 6:0. Иначе във втори последователен мач Картал елиминира представителка на домакините, след като във втория кръг се справи с 25-ата в света Ема Наваро за 2 часа и 25 минути след 6:1 3:6 7:6(2).