Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Изненада в женския тенис - британка изхвърли Мадисън Кийс

Изненада в женския тенис - британка изхвърли Мадисън Кийс

  • 10 март 2026 | 05:51
  • 445
  • 0
Изненада в женския тенис - британка изхвърли Мадисън Кийс

Представителката на домакините от САЩ на “Мастърс” турнира в Индиън Уелс - Мадисън Кийс, отпадна от надпреварата след изненадващо поражение от британката Сонай Картал, която се намира на цели 39 места под нея в ранглистата на WTA. Състезателката от Обединеното кралство се наложи с 6:2 2:6 6:3 за 118 минути и се класира за 1/8-финалите на надпреварата.

Кийс реализира 5 аса, но и направи 3 двойни грешки, което натежа в полза на нейната съперничка и доведе до поражението. Освен това американката допусна да бъде пробита на 4 пъти в хода на двубоя, докато тя самата реализира едва 3 от възможностите си за брейк.

Успехът на Сонай Картал я изпраща в спор за участие на 1/4-финалите, като тя предстои да се изправи срещу по-добрата измежду украинката Марта Костюк и Елена Рибакина от Казахстан. Тяхната среща би трябвало да стартира не по-рано от 6:30 часа българско време.

Сакари не успя да затрудни Швьонтек
Сакари не успя да затрудни Швьонтек

Това бе вторият сблъсък между двете състезателки, като с днешната победа Картал взе реванш за предходния им мач, когато се срещнаха на английска земя. Това се случи през лятото на 2023 г. в първия кръг на “Уимбълдън” след 6:3 6:0. Иначе във втори последователен мач Картал елиминира представителка на домакините, след като във втория кръг се справи с 25-ата в света Ема Наваро за 2 часа и 25 минути след 6:1 3:6 7:6(2).

Следвай ни:

Още от Тенис

Сакари не успя да затрудни Швьонтек

Сакари не успя да затрудни Швьонтек

  • 10 март 2026 | 04:33
  • 384
  • 0
Джокович похвали противника си след трудната победа

Джокович похвали противника си след трудната победа

  • 10 март 2026 | 02:52
  • 1101
  • 0
Тежка загуба във втория сет не попречи на Джокович не попречи да продължи

Тежка загуба във втория сет не попречи на Джокович не попречи да продължи

  • 9 март 2026 | 23:01
  • 3728
  • 3
Сестрите Уилямс ще играят на двойки на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028?

Сестрите Уилямс ще играят на двойки на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028?

  • 9 март 2026 | 17:05
  • 1642
  • 4
Росица Денчева загуби само три гейма на старта в Ираклион

Росица Денчева загуби само три гейма на старта в Ираклион

  • 9 март 2026 | 15:49
  • 476
  • 0
Пьотр Нестеров преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Гърция

Пьотр Нестеров преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Гърция

  • 9 март 2026 | 15:48
  • 557
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 156323
  • 1048
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 43524
  • 137
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 17:24
  • 62062
  • 141
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 39118
  • 30
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 24134
  • 31
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 8171
  • 11