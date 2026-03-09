Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

  • 9 март 2026 | 11:25
  • 197
  • 0
Седем медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти със Синдром на Даун

С още два медала в последния ден завърши участието на националния отбор на България за атлети с интелектуални затруднения на Световното първенство по лека атлетика в зала на Virtus в Оренсе (Испания). Българските състезатели от Федерация адаптирана физическа активност – България (ФАФА) се представиха достойно сред най-добрите атлети в света и се завръщат от шампионата с общо 7 медала.

Големият герой за българския тим е Александър Асенов, който спечели три златни отличия – в тласкането на гюле, в спринта на 60 метра и в трибоя (60 м, скок на дължина и тласкане на гюле) в категория II2. Последното му злато дойде именно в заключителния състезателен ден, когато той отново показа класа и стабилност в трибоя с постижения в тласкането на гюле- 8.80 метра, в спринта на 60 метра - 8.58 секунди и в скока на дължина -4.29 метра.

Още един медал за България в последния ден донесе Виктор Караджов, който извоюва сребро в бягането на 800 метра в категория II3 с време 2.46.02 минути.

Близо до отличията беше и Боян Вандов, който се класира на четвърто място в спринта на 200 метра в категория II2, който финишира за 40.47 секунди.

Зад успехите на националния отбор стоят треньорите Димитър Петров и Ангел Колев, които с професионализъм, постоянство и отдаденост подготвят състезателите и им помагат да разгърнат своя потенциал на международната сцена.

Силното представяне на българските атлети е и важна крачка към следващото голямо събитие – Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе през 2026 година в България, когато страната ни ще има честта да бъде домакин на едни от най-добрите атлети от цял свят.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

  • 9 март 2026 | 10:42
  • 389
  • 0
Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

Каралис и Гутормсен с по 6.06 метра в Руан

  • 9 март 2026 | 10:15
  • 953
  • 0
Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

Киплимо подобри световния рекорд в полумаратона при завръщането си в Лисабон

  • 9 март 2026 | 10:09
  • 1090
  • 0
Още четири медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

Още четири медала за България на Световното по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

  • 7 март 2026 | 19:33
  • 1548
  • 0
Британски атлетки трябва сами да плащат по £185 за задължителни тестове за пол

Британски атлетки трябва сами да плащат по £185 за задължителни тестове за пол

  • 7 март 2026 | 15:37
  • 3248
  • 0
Френски атлети щурмуват полумаратона в Лисабон с поглед към рекорди

Френски атлети щурмуват полумаратона в Лисабон с поглед към рекорди

  • 7 март 2026 | 14:39
  • 1344
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 13082
  • 10
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 30240
  • 96
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 10100
  • 23
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 8473
  • 45
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 4783
  • 1
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 8574
  • 5