Карстен Вархолм се завръща в Сямън за Диамантената лига

Световният рекордьор Карстен Вархолм ще се завърне в Сямън за третия кръг от сезона на Диамантената лига, който ще се проведе на 23 май. Норвежецът ще се състезава на стадион "Егрет“ година след като постави нов световен рекорд на 300 метра с препятствия именно там през 2025 г.

Вархолм се присъединява към нарастващия списък от световни звезди в Сямън, като китайската състезателка на 100 метра с препятствия Ву Яни и световният шампион в скока на дължина от Италия Матия Фурлани също потвърдиха участието си тази седмица.

Тази година на състезанието Red Star Macalline Xiamen Meeting той ще се включи в коронната си дисциплина на 400 метра с препятствия, докато се стреми да защити титлата си от Диамантената лига през 2026 г.

Неговата колежка в бягането с препятствия Ву ще преследва първата си победа в Диамантената лига, състезавайки се на родна земя в Сямън.

През последните години 29-годишната атлетка е редовен участник в китайските кръгове от Диамантената лига и ще може да разчита на подкрепата на местната публика на стадион „Егрет“, който е с капацитет 53 000 зрители.

Фурлани се цели в първа титла от Диамантената лига през 2026 г., след като през миналия сезон триумфира със световните титли на открито и в зала.

Италианецът, който спечели и бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., все още няма победа в досегашните си 11 участия в Диамантената лига.

Снимки: Imago