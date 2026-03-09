Чепкируй защити титлата си на женския маратон в Нагоя

Кенийката Шийла Чепкируй успешно защити титлата си от женския маратон в Нагоя в неделя, печелейки състезанието от платинения етикет на Световната атлетика с време 2:21:54. Победата дойде след късно откъсване от японката Саяка Сато.

Сато остана на второ място за втора поредна година, но този път разликата с победителката беше значително по-малка. Японката финишира само две секунди по-късно с време 2:21:56, докато етиопката Айналем Деста зае третото място с 2:22:37.

Състезанието се проведе при хладни, но ветровити условия. Голяма водеща група от осем жени премина границата от 10 километра за 33:10. Към Чепкируй се присъединиха Деста, Сато и японките Рика Каседа, Нацуки Омори, Рино Гошима, Уакана Кабасава и Юка Андо.

До средата на дистанцията, достигната за 1:10:51, групата намаля до шест състезателки. След още 10 километра Гошима изостана, оставяйки пет жени заедно на 30-ия километър (1:41:12): Чепкируи, Сато, Деста, Каседа и Омори.

Следващата, която не успя да поддържа темпото, беше Омори. На около седем километра преди финала битката за титлата се сведе до четири претендентки. Скоро след това Каседа и Деста също загубиха контакт с Чепкируй и Сато, което подготви сцената за директен дуел между двете най-добри състезателки от миналата година.

Двете бягаха рамо до рамо до последните етапи на надпреварата, преди Чепкируй най-накрая да успее да се откъсне, отваряйки малка преднина в заключителните километри. Тя пресече финалната линия с време 2:21:54, за да си осигури втора поредна титла в Нагоя, а Сато финишира две секунди по-късно. Деста зае третото място с 2:22:37.

"Много съм щастлива, че защитих титлата си“, заяви Чепкируи, чието лично най-добро постижение е 2:17:29. „Вятърът беше наистина силен, така че трябваше да остана психически силна до самия финал.“

Сато коментира: "Трудно е да загубиш в спринта накрая, но вярвам, че направих добро бягане днес.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages