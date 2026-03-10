Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Илиана Раева с очаквания за силна Световна купа в София

Илиана Раева с очаквания за силна Световна купа в София

  • 10 март 2026 | 04:42
  • 192
  • 0
Илиана Раева с очаквания за силна Световна купа в София

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че очаква много силно състезание на предстоящата в края на месеца Световна купа в София.

„Очаквам едно много силно състезание. Радваме се, че след толкова време ще участват състезателки на Русия, Беларус вече имаха участие. Очаквам най-вече силно представяне от нашите момичета“, коментира тя, след като получи дарение с чек за дарение на стойност 8047,70 евро чрез един от спонсорите на Централата.

Сумата е от благотворителната инициатива, реализирана чрез официалния календар на банката за 2026 година, чиито основни лица са българските гимнастички.

„Не само рускините. Рускините не можем да кажем, че са ни конкуренция, защото от доста време не са участвали в състезанията. Всички състезателки, които до момента са участвали в призовата петица в индивидуалното, както и в ансамбъла, са наши конкуренти“, добави Раева.

Тя си пожела и възможно най-скоро напрежението в Близкия Изток в момента да приключи.

Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна
Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна

„Да се молим да живеем в един мирен свят, защото това, което се случва, е много притеснително. Това касае всеки един човек, касае и нашата сфера - спортът. Дано всичко приключи по най-бързия начин и да няма войни. Всички да се молим да живеем в един по-спокоен свят, с повече доброта и любов, без война“, завърши президентът на Българската федерация по художествена гимнастика.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна

Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна

  • 9 март 2026 | 15:36
  • 988
  • 1
Грациите получиха сериозна сума от продажбата на благотворителен календар

Грациите получиха сериозна сума от продажбата на благотворителен календар

  • 9 март 2026 | 15:01
  • 398
  • 0
Гимнастички със синдром на Даун спечелиха медали на турнира "Купа Феникс"

Гимнастички със синдром на Даун спечелиха медали на турнира "Купа Феникс"

  • 8 март 2026 | 18:52
  • 747
  • 0
Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

  • 8 март 2026 | 13:14
  • 10680
  • 2
Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

  • 7 март 2026 | 20:11
  • 656
  • 0
Християна Тодорова бе преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет

Християна Тодорова бе преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет

  • 6 март 2026 | 18:58
  • 903
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 152490
  • 1022
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 36929
  • 122
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 17:24
  • 59896
  • 141
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 37623
  • 30
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 22272
  • 30
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 7575
  • 11