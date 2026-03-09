Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна

Популярни
  • 9 март 2026 | 15:36
Русия и Беларус са сред 14-те държави, които планират да участват с пълни състави на Европейското първенство по художествена гимнастика за жени и за девойки в България през месец май, съобщава ТАСС.

Заявката за шампионата включва 10 гимнастички от Русия. Шест от тях ще се състезават в ансамбъл, а четири са заявени в индивидуалната надпревара (три основни и една резерва). Девойките ще спорят за медали само индивидуално, за което са заявени пет грации от Русия (четири основни и една резерва).

Националните федерации трябва да представят списъците със състезателки до 27 април. Европейското първенство по художествена гимнастика за жени и за девойки ще се проведе във Варна от 27 до 31 май.

Общо 272 гимнастички от 41 държави ще стартират на Европейското първенство за жени (155 ансамбли, 103 индивидуални и 14 резерви). 136 спортисти от 40 държави ще се включат при девойките (122 индивидуално и 14 резерви).

Последният път, когато руски и беларуски спортисти са стартирали на Европейското първенство по художествена гимнастика, беше преди пет години. Това състезание също се проведе във Варна. Руският отбор (жени и девойки) спечели девет златни медала от възможни 12.

Според правилата на Световната гимнастика руските и беларуските спортисти могат да участват в турнири само с неутрален статут.

