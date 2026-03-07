Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

  • 7 март 2026 | 20:11
  • 274
  • 0
Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

Българският опит и традиции в художествената гимнастика отново получиха международно признание. Един от водещите специалисти на родната школа Мария Кънчева беше поканена като лектор в престижния треньорски семинар, организиран от Бразилската конфедерация по гимнастика в град Аракажу. Семинарът беше част от втората година на програмата „Escola dos Treinadores“, която е ключов елемент от програмата за развитие на художествената гимнастика в Бразилия. В рамките на цяла седмица близо 80 треньори по художествена гимнастика взеха участие в интензивна обучителна програма, съчетаваща теоретична подготовка и практически занимания.

Проектът беше координиран от члена на Техническия комитет по художествена гимнастика към Световната гимнастика - Марсия Аверсани, която ръководи инициативата, насочена към повишаване на професионалната квалификация, методическото единство и бъдещото развитие на художествената гимнастика в страната.

"Поканата към Мария Кънчева е още едно доказателство за високия авторитет на българската школа и за огромния принос на нашите специалисти към развитието на художествената гимнастика по света. По време на семинара тя сподели своя опит и методика на работа, допринасяйки за обмена на знания и добри практики между специалистите", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Събитието премина под знака на професионалния обмен, вдъхновението и развитието, а участниците имаха възможност да задълбочат знанията си и да се докоснат до богатия опит на една от най-успешните школи в света - българската.

