Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Гимнастички със синдром на Даун спечелиха медали на турнира "Купа Феникс"

Гимнастички със синдром на Даун спечелиха медали на турнира "Купа Феникс"

  • 8 март 2026 | 18:52
  • 189
  • 0
Гимнастички със синдром на Даун спечелиха медали на турнира "Купа Феникс"

Гимнастичките със синдром на Даун от Федерация Адаптирана Физическа Активност - България взеха участие в 12-ото издание на турнира по художествена гимнастика "Купа Феникс", където впечатлиха с талант и състезателен дух.

За състезателките на ФАФА България това е второ участие на турнир по художествена гимнастика, след като направиха своя дебют на състезанието, организирано от клуб Олимпия 74. С всяко излизане на килима те трупат ценен опит и увереност.

Гимнастичките със синдром на Даун бяха водени от треньорките от клуб Левски-Триадица Ивета Иванова и Виктория Георгиева, както и от треньорката на клуб Слънчев свят Петя Монева.

Съдийската колегия оценяваше изпълненията по специално изготвен правилник за състезания на спортисти със синдром на Даун. Турнирът бе и първото официално състезание, на което този правилник се прилага, което е важна стъпка към развитието и утвърждаването на този спорт.

"Особено значим е фактът, че гимнастичките на ФАФА България вече са част от голямото семейство на художествената гимнастика - те излизат на същия килим, участват в същите турнири и получават подкрепата на утвърдени клубове и състезатели. Това е силен знак, че спортът обединява и дава шанс на всеки талант да бъде видян", написаха от федерацията във Фейсбук.

Състезателките се представиха отлично и спечелиха редица отличия: Андреа Ангелова завоюва златен медал, Микаела Рангелова и Василена Богданова по две златни отличия, а Диляна Попова също се окичи със злато. Томислава Стоянова заслужи сребърен медал, Аника Касабова взе бронз, а Ивана Кирилова беше отличена с почетен медал за своето представяне.

Турнирът беше част от подготовката на българските гимнастички за предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни.

От Федерация Адаптирана Физическа Активност – България изразиха сърдечна благодарност към Българска федерация по художествена гимнастика за партньорството, доверието и възможността гимнастичките на ФАФА България да бъдат част от официалните турнири по художествена гимнастика в страната. Подкрепата на федерацията е важна крачка към по-голямата цел - равни възможности и сцена за изява на всички спортисти.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

  • 8 март 2026 | 13:14
  • 6753
  • 1
Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

Треньорката Мария Кънчева пренася силата на българската школа по художествена гимнастика в Бразилия

  • 7 март 2026 | 20:11
  • 626
  • 0
Християна Тодорова бе преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет

Християна Тодорова бе преизбрана за генерален секретар на Техническия комитет

  • 6 март 2026 | 18:58
  • 862
  • 0
В Стара Загора започна турнира по художествена гимнастика “Купа Берое“ и приз “Карамфила Абаджиева“

В Стара Загора започна турнира по художествена гимнастика “Купа Берое“ и приз “Карамфила Абаджиева“

  • 6 март 2026 | 17:57
  • 855
  • 0
Изтеглиха жребия за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Изтеглиха жребия за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

  • 6 март 2026 | 16:29
  • 842
  • 0
Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на Световната купа в Баку

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на Световната купа в Баку

  • 6 март 2026 | 14:19
  • 724
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

  • 8 март 2026 | 19:15
  • 39641
  • 110
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 31537
  • 39
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 30909
  • 53
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 34658
  • 82
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 34290
  • 34
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 56412
  • 70