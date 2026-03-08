Гимнастички със синдром на Даун спечелиха медали на турнира "Купа Феникс"

Гимнастичките със синдром на Даун от Федерация Адаптирана Физическа Активност - България взеха участие в 12-ото издание на турнира по художествена гимнастика "Купа Феникс", където впечатлиха с талант и състезателен дух.

За състезателките на ФАФА България това е второ участие на турнир по художествена гимнастика, след като направиха своя дебют на състезанието, организирано от клуб Олимпия 74. С всяко излизане на килима те трупат ценен опит и увереност.

Гимнастичките със синдром на Даун бяха водени от треньорките от клуб Левски-Триадица Ивета Иванова и Виктория Георгиева, както и от треньорката на клуб Слънчев свят Петя Монева.

Съдийската колегия оценяваше изпълненията по специално изготвен правилник за състезания на спортисти със синдром на Даун. Турнирът бе и първото официално състезание, на което този правилник се прилага, което е важна стъпка към развитието и утвърждаването на този спорт.

"Особено значим е фактът, че гимнастичките на ФАФА България вече са част от голямото семейство на художествената гимнастика - те излизат на същия килим, участват в същите турнири и получават подкрепата на утвърдени клубове и състезатели. Това е силен знак, че спортът обединява и дава шанс на всеки талант да бъде видян", написаха от федерацията във Фейсбук.

Състезателките се представиха отлично и спечелиха редица отличия: Андреа Ангелова завоюва златен медал, Микаела Рангелова и Василена Богданова по две златни отличия, а Диляна Попова също се окичи със злато. Томислава Стоянова заслужи сребърен медал, Аника Касабова взе бронз, а Ивана Кирилова беше отличена с почетен медал за своето представяне.

Турнирът беше част от подготовката на българските гимнастички за предстоящото Световно първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни.

От Федерация Адаптирана Физическа Активност – България изразиха сърдечна благодарност към Българска федерация по художествена гимнастика за партньорството, доверието и възможността гимнастичките на ФАФА България да бъдат част от официалните турнири по художествена гимнастика в страната. Подкрепата на федерацията е важна крачка към по-голямата цел - равни възможности и сцена за изява на всички спортисти.