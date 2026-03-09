Грациите получиха сериозна сума от продажбата на благотворителен календар

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева получи чек на стойност 8047,70 евро от главния изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Fibank Никола Бакалов. Сумата е част от благотворителната инициатива, реализирана чрез официалния календар на банката за 2026 година, чиито основни лица са българските гимнастички.

Календарът е посветен на грациите от националния отбор и отдава признание на техния талант, упоритост и успехи на международната сцена. Всеки клиент имаше възможност да се включи в инициативата чрез закупуването му във всеки клон на банката в страната, а в края на кампанията Fibank удвои събраната сума, превръщайки инициативата в още по-значим жест към развитието на българската художествена гимнастика.

„Изключително приятно ми е, че за поредна година имам възможността да връча чек за събраните средства. Вярвам, че тази сума ще допринесе за развитието на българския спорт и съм убеден, че състезателките ни ги очакват още много успехи на международните форуми“, каза Никола Бакалов.

Президентът на БФХГ Илиана Раева подчерта, че изминалата година е била изключително успешна за българската художествена гимнастика.

„Годината беше много силна за нашите национални отбори, с множество медали от престижни международни форуми. Благодарение на подкрепата продължаваме уверено напред към новите предизвикателства през 2026 година“, заяви тя.