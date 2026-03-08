Популярни
  Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

  • 8 март 2026 | 13:14
  • 1765
  • 1
Първо злато за Давид Иванов от Световна купа по гимнастика!

Давид Иванов спечели златен медал на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).

Европейският сребърен медалист за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) изигра отлично съчетанието си и получи най-високата оценка от 14.066 точки.

За Иванов това е първо златно отличие в кариерата от Световна купа при мъжете.

Втори се нареди Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13.900, а трети е Джеси Муур (Австралия) с 13.866 точки.

Съдия за България на турнира е Илия Янев.

