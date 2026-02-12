Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Димчо Ненов за целите на Нефтохимик

Димчо Ненов за целите на Нефтохимик

  • 12 фев 2026 | 13:16
  • 323
  • 0
Димчо Ненов за целите на Нефтохимик

Новакът Нефтохимик (Бургас) беше сред приятните изненади на есенния полусезон в Югоизточната Трета лига. Треньорът Димчо Ненов коментира пред Sportal.bg готов ли е младият му отбор да затвърди положителните впечатления и през пролетта.

„В подготовката свършихме по-голямата част от планираното. Атмосферните условия ни възпрепятстваха да направим повече. Относно състава, целта е да оптимизираме това, с което разполагаме. В мачовете ще се види резултата. На старта сме. Всяко начало е трудно. Атлетик (Куклен) показва стабилни игри при гостуванията си. Нашата амбиция е да се опитваме да спечелим всеки двубой“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12595
  • 32
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11785
  • 4
Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви новия си старши треньор

  • 12 фев 2026 | 09:24
  • 3427
  • 1
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11794
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10305
  • 53
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 40847
  • 152
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11794
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10305
  • 53
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8198
  • 1
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6558
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11785
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12595
  • 32