Димчо Ненов за целите на Нефтохимик

Новакът Нефтохимик (Бургас) беше сред приятните изненади на есенния полусезон в Югоизточната Трета лига. Треньорът Димчо Ненов коментира пред Sportal.bg готов ли е младият му отбор да затвърди положителните впечатления и през пролетта.

„В подготовката свършихме по-голямата част от планираното. Атмосферните условия ни възпрепятстваха да направим повече. Относно състава, целта е да оптимизираме това, с което разполагаме. В мачовете ще се види резултата. На старта сме. Всяко начало е трудно. Атлетик (Куклен) показва стабилни игри при гостуванията си. Нашата амбиция е да се опитваме да спечелим всеки двубой“.