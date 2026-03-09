Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Пламен Крумов към Иван Редовски: Приемам забележката да си гледам моя отбор, но няма да допусна да се говорят откровени неистини

Пламен Крумов към Иван Редовски: Приемам забележката да си гледам моя отбор, но няма да допусна да се говорят откровени неистини

  • 9 март 2026 | 15:37
  • 148
  • 0
Пламен Крумов към Иван Редовски: Приемам забележката да си гледам моя отбор, но няма да допусна да се говорят откровени неистини

Старши треньорът на лидера в Югозападната Трета лига Рилски спортист Пламен Крумов излезе с официален отговор към колегата си от „Балкан“ (Ботевград) Иван Редовски. Напрежението се породи след победата на самоковци с 1:0 миналата събота, дошла с гол в последната минута от редовните 90.

Рилски спортист излъга Балкан накрая
Рилски спортист излъга Балкан накрая

Иван Редовски отправи обвинения към колегата си Пламен Крумов в опити за контакт с негови футболисти, а отговорът от страна на лидера в класирането не закъсня.

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Ето какво каза Пламен Крумов за Sportal.bg:

„Г-н Редовски, приемам забележката Ви да си гледам само моя отбор, само че няма да допусна да се говорят откровени неистини по мой адрес или по адрес на Рилски спортист! Г-н Редовски, във Вашия отбор има добри футболисти, към които съм имал интерес през зимната пауза. След изиграването на първия пролетен кръг аз с Ваш играч не съм разговарял. Професионализмът и футболната етика не ми го позволяват! Колкото до изминалия мач – там футбол почти нямаше, но ще си намерим проблема в нашия отбор и ще го решим. Г-н Редовски, поздравявам Ви за мъжката игра и феърплея в този мач и се надявам да го повторите в сряда срещу прекия ни конкурент. Ще дойдем да Ви подкрепим. Успех!“

Пламен Крумов: Подведохме се на провокациите
Пламен Крумов: Подведохме се на провокациите
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ком привлече млад нападател

Ком привлече млад нападател

  • 9 март 2026 | 09:41
  • 1018
  • 0
Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

  • 9 март 2026 | 09:32
  • 1375
  • 0
Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

  • 9 март 2026 | 09:27
  • 1891
  • 0
Диан Генчев за успеха на Олимпик

Диан Генчев за успеха на Олимпик

  • 9 март 2026 | 09:24
  • 1215
  • 2
Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

  • 9 март 2026 | 09:23
  • 3190
  • 5
Христо Янев ще разговаря с основен играч

Христо Янев ще разговаря с основен играч

  • 9 март 2026 | 09:19
  • 11609
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

  • 9 март 2026 | 15:30
  • 4410
  • 15
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 27306
  • 32
Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 36898
  • 111
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 14065
  • 82
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 13844
  • 7
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 14913
  • 6