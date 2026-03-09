Пламен Крумов към Иван Редовски: Приемам забележката да си гледам моя отбор, но няма да допусна да се говорят откровени неистини

Старши треньорът на лидера в Югозападната Трета лига Рилски спортист Пламен Крумов излезе с официален отговор към колегата си от „Балкан“ (Ботевград) Иван Редовски. Напрежението се породи след победата на самоковци с 1:0 миналата събота, дошла с гол в последната минута от редовните 90.

Иван Редовски отправи обвинения към колегата си Пламен Крумов в опити за контакт с негови футболисти, а отговорът от страна на лидера в класирането не закъсня.

Ето какво каза Пламен Крумов за Sportal.bg:

„Г-н Редовски, приемам забележката Ви да си гледам само моя отбор, само че няма да допусна да се говорят откровени неистини по мой адрес или по адрес на Рилски спортист! Г-н Редовски, във Вашия отбор има добри футболисти, към които съм имал интерес през зимната пауза. След изиграването на първия пролетен кръг аз с Ваш играч не съм разговарял. Професионализмът и футболната етика не ми го позволяват! Колкото до изминалия мач – там футбол почти нямаше, но ще си намерим проблема в нашия отбор и ще го решим. Г-н Редовски, поздравявам Ви за мъжката игра и феърплея в този мач и се надявам да го повторите в сряда срещу прекия ни конкурент. Ще дойдем да Ви подкрепим. Успех!“

