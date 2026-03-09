Хърватия обяви състава си за контролите с Колумбия и Бразилия в САЩ

От Хърватия обявиха състава, на който ще разчитат за контролите срещу Колумбия и Бразилия, които са част от подготовката на тима за Мондиал 2026. И двете приятелски срещи ще се изиграят в американския град Орландо, като първата е на 26 март, а втората е пет дни по-късно.

Селекционерът Златко Далич е изпратил повиквателни на 26 играчи, като единственият дебютант е вратарят на Хъл Сити Ивор Пандур. Сред избраниците са опитните Лука Модрич от Милан, Иван Перишич от ПСВ Айндховен и Андрей Крамарич от Хофенхайм. Любопитното е, че към основния списък треньорът е добавил още деветима футболисти, които могат да получат повиквателна при контузия на някого от състава. Сред тях има трима потенциални дебютанти: вратарят Карло Летица от Лозана, халфът Лука Стойкович от Динамо (Загреб) и нападателят Франко Ковачевич от Ференцварош.