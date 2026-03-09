Популярни
Куман за първите си впечатления от Педри: Още от началото Меси подаваше само на него

  • 9 март 2026 | 17:02

  • 9 март 2026 | 17:02
  • 974
  • 0
Куман за първите си впечатления от Педри: Още от началото Меси подаваше само на него

Бившият наставник на Барселона Роналд Куман сподели колко впечатлен е бил от Педри в началото. Той признава, че не е знаел нищо за него, но е останал изумен специално от отношението на самия Лионел Меси към него. Става дума за пандемичното лято на 2020 година, когато 18-годишният тогава халф дойде с трансфер от Лас Палмас.

“Аз бях първият треньор на Барселона, който се запозна с Педри - разказа Куман пред ESPN. - Не знаех кой е. Барселона го беше привлякъл от Лас Палмас и след това искаше да го даде под наем. Такъв беше планът. Но след два дни тренировки видях един абсолютно невероятен футболист, а най-вече видях как Лионел Меси постоянно искаше да взаимодейства с него.“

Меси подаваше топката само на Педри. И повярвайте ми, ако Лео не те цени, той няма да ти подаде топката на тренировка, просто ще те игнорира. Видях как връзката им се развива. За мен това беше окончателното потвърждение, че съм взел правилното решение да задържа Педри в Барселона“, добави нидерландецът.

Куман, който в момента е селекционер на Нидерландия, потвърди, че контузията на Френки де Йонг не е лека и футболистът на Барса ще пропусне предстоящите мачове на националния отбор през март. Полузащитникът страда от мускулна травма в дисталния бицепс на десния крак, поради което първо ще трябва да се възстанови от контузията, а след това да навлезе в състезателен ритъм.

Френки ще бъде извън терените за около шест седмици. Понякога си мисля, че може би е добре някой да почива шест седмици, за да бъде по-малко уморен. Въпреки това трябва да изчакаме да си върне физическата форма, след като се завърне”, обясни Куман.

Селекционерът говори и за бъдещето си, като посочи, че не планира да поема клубен отбор: „Вече не изпитвам предизвикателството да бъда клубен треньор. Дали бих водил друг национален отбор? Не знам, но определено няма да бъда клубен треньор. Постът на национален селекционер пасва идеално на етапа, в който се намирам. Все още ми харесва да работя с големи играчи, но не ежедневно“, коментира Куман, като даде да се разбере, че дава приоритет на семейния живот.

Той спомена и за хроничното онкологично заболяване на съпругата си, но за щастие ситуацията е под контрол.

