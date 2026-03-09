Още десет мача продължиха интригата в НБА

В нощта на 8-и срещу 9-и март (неделя срещу понеделник) се изиграха нови 10 мача от НБА на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с актив от 50 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с баланс от 45 успеха и 18 поражения (Източна конференция). “Бурите” почиваха тази нощ, докато Пистънс регистрира четвърто последователно порежение.

Програмната схема откриха малко след 20:00 часа българско време отборите на Кливланд Каваливърс и Бостън Селтикс. “Келтите” се наложиха в гостуването си със 109:108 (35:26 21:10 30:33 23:29) и с победата се доближиха до лидера в Източната конференция Детройт Пистънс.

Бостън продължи възхода след силна победа срещу Кливланд

Час и половина по-късно започна мача, в който ЛА Лейкърс повали Ню Йорк Никс у дома със 110:97 (31:23 23:26 34:20 22:28). С победата момчетата от Лос Анджелис продължиха да поддържат темпото пред Финикс Сънс в Западната конференция в битката за шестото място. Нюйоркчани пък изостанаха още повече от Бостън и Детройт в битката на върха на Изток, но и поражението на Кливланд им позволи да дишат спокойно за третото си място.

В полунощ стартира и първият двубой, в който и двата отбора отбелязаха повече от сто точки. Там Маями Хийт взе скалпа на Източния лидер Детройт Пистънс със 121:110 (34:16 33:32 36:32 18:30). Това бе четвърто последователно поражение за Пистънс, които вече имат само пет победи преднина спрямо преследвача Бостън, но и са с един мач в запас. Маями от своя страна е в по-сложна ситуация, водейки битка за директно класиране за плейофите също в Източната конференция. “Жегите” водят на шестото място с една победа разлика спрямо седмия Орландо Меджик, който обаче има цели три мача в запас и дори да спечели само една от тях ще внесе сериозно напрежение у Маями.

По същото време Торонто Раптърс записа победа срещу Далас Маверикс със 122:92 (36:29 21:15 31:22 34:26). Така канадците увеличиха аванса си пред Маями Хийт в битката за плейофите в Източната конференция, докато на Запад Далас продължава да боксува на 12-тото място и след седмата си поредна загуба плей-ин турнирът изглежда все по-голям мираж.

Час по-късно Ню Орлиънс Пеликанс стигна до убедителен успех над Вашингтон Уизардс със 138:118 (32:35 35:30 35:28 36:25). Това като цяло бе мач на обречените, в който и двата съперника играеха само за собствената си чест, тъй като се намират прекалено далеч от плей-ин турнира и до края на редовния сезон просто ще опитат да са максимално далеч от последните места в двете конференции. “Пеликаните” са една идея по-близо до идеята за достоен край на кампанията след две победи в последните си три мача, докато столичани регистрираха осем последователни поражения.

В 2:00 часа започна двубоя, в който Милуоки Бъкс стана поредният отбор за вечерта, който не успя да мине прага от сто точки и отнесе як пердах у дома от Орландо Меджик с 91:130 (15:25 40:42 15:33 21:30). Меджик записа четвърти пореден успех и излезе на шестото място в Източната конференция, като има еднакъв баланс от +7 победи със седмия Маями Хийт, който обаче е изиграл два мача в повече. Така в оставащите приблизително 20 мача до края на редовния сезон се очертава много здрава битка за плейофите. Милуоки обаче не може да се похвали с подобно нещо, тъй като този отбор изостава на цели шест успеха от Шарлът Хорнетс, който заема последното 10-о място на Изток, даващо право на участие в плей-ин турнира.

По същото време Сан Антонио Спърс и Хюстън Рокетс изиграха най-резултатния мач от програмната схема до този момент. “Шпорите” стигнаха до фамозна победа със 145:120 (32:33 37:24 41:37 35:26). Така Сан Антонио продължава да се надява, че може и да звърши като първенец в Западната конференция в рамките на редовния сезон, тъй като изостава на само пет победи от лидера и шампион Оклахома Сити Тъндър, като “бурите” имат и мач повече. Хюстън от своя страна, който се намира в същата конференция, е на четвърто място има четири победи предимство спрямо седмия Финикс Сънс.

Час по-късно стартираха още два мача, като в единия от тях Портланд Трейл Блейзърс удари Индиана Пейсърс със 131:111 (30:30 39:22 31:28 31:31). С успеха си Портланд направи поредна важна стъпка към гарантирането на участието си в плей-ин турнира на Западната конференция, докато съперникът им остана на последното място на Изток, регистрирайки девето последователно поражение.

По същото време опашкарят в Западната конференция Сакраменто Кингс спря своята негативна серия от три поредни загуби и нанесе поражение на Чикаго Булс със 126:110 (30:25 35:26 39:38 22:21). По този начин “биковете” се отдалечиха много сериозно от 10-ото място на Изток и при оставащи 18 мача до края на редовния сезон те трябва да наваксат разлика от 11 победи в полза на Шарлът Хорнетс.

В последния мач за вечерта, който стартира от 4:00 часа Финикс Сънс записа втора поредна победа и победи именно Шарлът Хорнетс със 111:99 (28:30 32:28 21:19 30:22). С успеха “слънцата” върнаха изоставането от четири победи до шестия на Запад ЛА Лейкърс, с което започнаха вечерта.

До края на денонощието няма да има повече мачове, като следващата група сблъсъци ще се разгърне изцяло в утрешния 10-и март (вторник). Програмната схема тогава ще бъде доста по-скромна с едва пет мача, като първият от тях ще започне от 1:00 часа българско време с двубоя между Кливланд Кавалиърс и Филаделфия 76ърс, а в последния, който стартира от 4:00 часа, ЛА Лейкърс посреща Ню Йорк Никс.