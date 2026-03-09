Бостън продължи възхода след силна победа срещу Кливланд

Бостън Селтикс записа пети успех в последните си шест мача в НБА, след като спечели гостуването си на Кливланд Кавалиърс със 109:98 (35:26 21:10 30:33 23:29).

Бостън се намира на второто място в Източната конференция с 43 победи и 21 загуби, докато Кливланд е четвърти с 39 успеха и 25 поражения.

"Келтите" натрупаха сериозен аванс през първото полувреме и водеха на почивката с 20 точки. Във втората четвърт Кливланд реализира едва 10 точки. Домакините намалиха изоставането си до осем точки в последната четвърт, но така и не поставиха тима от Бостън под по-сериозно напрежение.

1st win of the road trip ✅ pic.twitter.com/aZsTMyN0ZX — Boston Celtics (@celtics) March 8, 2026

Джейлън Браун бе близо до "трипъл-дабъл", като завърши с 23 точки, 9 борби и 8 асистенции. Джейсън Тейтъм добави 20 точки за Бостън. Доновън Мичъл финишира с 30 точки за Кливланд.

JB put up a near triple-double with this star performance making him tonight’s @Gatorade Player of the Game 🌟 pic.twitter.com/bKLrl03YqM — Boston Celtics (@celtics) March 8, 2026