Бостън продължи възхода след силна победа срещу Кливланд

  • 9 март 2026 | 03:22
Бостън Селтикс записа пети успех в последните си шест мача в НБА, след като спечели гостуването си на Кливланд Кавалиърс със 109:98 (35:26 21:10 30:33 23:29).

Бостън се намира на второто място в Източната конференция с 43 победи и 21 загуби, докато Кливланд е четвърти с 39 успеха и 25 поражения.

"Келтите" натрупаха сериозен аванс през първото полувреме и водеха на почивката с 20 точки. Във втората четвърт Кливланд реализира едва 10 точки. Домакините намалиха изоставането си до осем точки в последната четвърт, но така и не поставиха тима от Бостън под по-сериозно напрежение.

Джейлън Браун бе близо до "трипъл-дабъл", като завърши с 23 точки, 9 борби и 8 асистенции. Джейсън Тейтъм добави 20 точки за Бостън. Доновън Мичъл финишира с 30 точки за Кливланд.

