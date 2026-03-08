Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак Плевен не даде шанс на Левски след почивката

Спартак Плевен не даде шанс на Левски след почивката

  • 8 март 2026 | 20:11
  • 782
  • 0
Спартак Плевен не даде шанс на Левски след почивката

Баскетболистите на Спартак Плевен надиграха гостуващия Левски с 89:74 (22:19, 17:18, 25:20, 23:17) в мач от 23-тия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Срещата се игра в зала „Балканстрой“ в Плевен, а съдии на мача бяха Иван Маринов, Стефан Н. Стефанов и Владимир Вълчев.

Първият кош в мача отбелязаха баскетболистите на Левски, след като домакините от Спартак пропуснаха възможността да сторят това в първата си атака. След две минути игра, обаче плевенчани вече водеха с 5:2, а гостите пропуснаха на два пъти от далечно разстояние.  Столичани подобриха играта си и в средата на частта обърнаха резултата и поведоха с четири точки при 7:11. Последва изравняване при 11:11 и след разменени тройки -14:14. След това напред излизаше ту единият, ту другият отбор. При 22:19 първи таймаут в мача взе треньорът на Левски Александър Папазов. Малко по-късно това направи и наставникът на домакините Желко Лукаич.  И двете прекъсвания не доведоха до промяна в резултата до края на периода – 22:19.

В началото на втората четвърт отборите си размениха по един кош, но тройка на Кавон Скот изведе Спартак напред - 27:21. Следващите няколко минути не бяха особено резултатни. Имаше пропуски и под двата коша. Баскетболистите на Левски успяха да изравнят при 29:29 след тройка на Златин Георгиев. След нов негов кош и точно изпълнен наказателен удар отборът му поведе – 31:32. Отборите вдигнаха оборотите, но зачестиха и грешките. Спартак се ориентираха по-добре и реализираха пет безответни точки – 36:32. До края на полувремето разликата се запази и почивката дойде при 41:37.

След подновяването на играта първи отбелязаха плевенчани чрез Кавон Скот. На баскетболистите на Левски им бяха необходими три минути и половина за да изравнят за 48:48. Спартак си върнаха преднината от четири точки, а след точно изпълнен наказателен удар от Мартин Русев тя стана пет пункта - 55:50.  Следващите минути бяха за домакините и те се откъснаха на 66:55. В последните секунди гостите намалиха с кош на Седариан Рейнс – 66:57.

С тройка на Марио Боянов за Левски започна последната четвърт на мача. Със същото отвърна и Айзея Юмипиг от Спартак.  Кавон Скот направи резултата 71:60. Следващите две атаки бяха за отбора от София – 71:65. Резултатът набъбна до 79:65. В последните пет минути на мача домакините контролираха играта и спечелиха мача с 89:74.

Най-резултатен в мача беше Кавон Скот от Спартак Плевен с 24 точки и 9 борби, а съотборникът му Джейлан Макклауд добави още 20 точки и четири асистенции за успеха.

За гостите се отличи Златин Георгиев с 21 точки и шест асистенции.

