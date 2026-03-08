Какво се случва с Панатинайкос!? Още една шокираща загуба за гръцкия колос

Ираклис постигна зашеметяващ обрат, за да победи Панатинайкос със 76:74 в гръцката Баскет лига. Домакините наваксаха пасив от 21 точки, а Джъстин Едлър-Дейвис донесе драматичния успех с кош в последната секунда.

Панатинайкос доминираше през по-голямата част от първото полувреме и се оттегли на почивка с комфортен аванс от 43:28. Кендрик Нън поведе "зелените" в началото, отбелязвайки 10 точки още в първата четвърт и изглеждаше, че гостите държат мача под пълен контрол.

В началото на второто полувреме преднината на ПАО достигна 21 точки. Въпреки това, Ираклис бавно започна да се връща в мача, възползвайки се от слабата стрелба от далечно разстояние на своя съперник.

Импулсът на домакините се запази и в последната четвърт, като те успяха да изравнят резултата при 70:70, когато оставаха 1:31 минути до края. Нън за кратко отново изведе Панатинайкос напред, но последната дума беше за Ираклис.

С финалната сирена Едлър-Дейвис реализира победния кош за крайното 76:74, нанасяйки четвърта загуба на колоса от Атина за сезона в гръцкото първенство.

Статистика от мача:

Ираклис: Джъстин Едлър-Дейвис 20 т. (7 борби, 3 асистенции), ДиДжей Фъндърбърк 16 (6 борби), Димитриос Мораитис 11, Крис Смит 8, Джосая Стронг 8, Никос Циакмас 8.

Панатинайкос: Кендрик Нън 21 (3 борби, 3 асистенции), ТиДжей Шортс 16 (5 борби, 5 асистенции), Никос Рогкавопулос 10, Найджъл Хейс-Дейвис 9, Динос Митоглу 8 (5 борби).

Ираклис е с баланс 7-10 след днешната епична победа, докато Панатинайкос влоши показателите си на 15-4, но все още е втори в класирането. Лидер е Олимпиакос с 19-0.

Това е второ голямо разочарование за Панатинайкос в рамките на два дни, след като в петък вечерта тимът отстъпи пред Олимпиакос в Пирея и претърпя 11-о поредно поражение от големия си съперник в Евролигата.

Панатинайкос в последно време допусна и други две сензационни загуби в гръцкото първенство, а в Евролигата нещата също не изглеждат твърде розови за тима към днешна дата. Малко спокойствие на "зелените" вдъхна спечелването на Купата на Гърция след победа на финала над Олимпиакос наскоро, но ето, че тази седмица отново не бе никак положителна за водения от Ергин Атаман отбор.

Снимка: Iraklis BC / Facebook