Рилски спортист започна с победа третото завъртане в Sesame НБЛ

  • 8 март 2026 | 20:38

  • 8 март 2026 | 20:38
  • 248
  • 0
Рилски спортист започна с победа третото завъртане в Sesame НБЛ

Шампионът в Националната баскетболна лига (НБЛ) за миналата година Рилски спортист стартира с победа в третото завъртане от редовния сезон.

В Самоков шампионите надиграха Миньор Перник с 89:77 (27:23, 23:13, 22:13, 17:28) и излязоха поне временно начело в класирането със 17 успеха и 4 поражения.

Домакините контролираха играта изцяло и още на почивката водеха с комфортните 14 точки при 50:36. През второто полувреме авансът на самоковци достигна 31 точки при 80:49.

Това сякаш ги успокои и Миньор успя да направи серия от 21 безответни точки в последната четвърт, с която скъси изоставането си до 10 точки при 80:70. За обрат обаче гостите нямаха сили и в крайна сметка отстъпиха с 12 точки.

Рилски спортист победи Берое
Рилски спортист победи Берое

Най-резултатен за победителите бе Александър Георгиев с 19 точки, а по 15 прибавиха Алън Арнет и Майкъл Едуардс, който взе и 10 борби. За Миньор Лазар Станкович завърши с "дабъл-дабъл" от 17 точки и 10 борби, а Алекс Уандие се отличи с 15 точки.

За перничани поражението е 12-о през сезона и те заемат седмото място в класирането.

