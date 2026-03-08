Алекс Грозданов и Богданка спечелиха дербито с Варшава в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха ценна и важна 16-а победа в местната ПлюсЛига. Шампионите се наложиха много трудно като гости на Пройект (Варшава) с 3:1 (31:29, 25:21, 19:25, 25:12) в дербито на предпоследния 25-и кръг от редовния сезон, играно тази вечер пред близо 4700 зрители.

По този начин Богданка остава на 3-о място във временното класиране с 16 победи, 7 загуби и 47 точки, но вече е само на точка от Варшава, който е втори с 48 точки след 17 победи и 7 загуби. В последния 26-и кръг от редовния сезон за Грозданов и компания предстои ново дерби срещу лидера Алурон КМК Варта (Заверче). Срещата е в петък (13 март) от 21,00 часа българско време.

Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и завърши със скромните 5 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +3) за успеха.

Над всички за Богданка бе звездата на тима Вилфредо Леон с 18 точки (2 блока, 2 аса, 54% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +6), а Матеуш Малиновски и Илир Ено добавиха още 14 и 13 точки за победата.

За домакините от Варшава реализира 14 точки (2 блока, 2 аса, 34% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +8). Юрий Семенюк завърши с 10, а Якуб Кохановски и Кевин Тили с по 9 точки.

Снимки: plusliga.pl