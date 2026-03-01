Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

  • 1 март 2026 | 00:19
  • 205
  • 0
Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха много измъчена 15-а победа в местната ПлюсЛига. Шампионите направиха обрат и се наложиха много трудно като домакини на Цупрум Стилон (Гожув) с 3:2 (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11) в мач от 24-ия кръг, игран тази вечер пред близо 4200 зрители.

По този начин Богданка продължава да е на 3-о място във временното класиране с 15 победи, 7 загуби и 44 точки. В следващия, предпоследния, 25-и кръг от редовния сезон Грозданов и компания ще са гости на втория в подреждането Пройект (Варшава). Дербито на кръга е в неделя (8 март) от 18,30 часа българско време.

Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша
Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Алекс Грозданов изигра нов силен мач за Богданка и завърши с 14 точки (3 блока и 61% ефективност в атака - +10) за успеха.

Над всички за Богданка бе звездата на тима Вилфредо Леон със страхотните 32 точки (6 аса!, 1 блок, 54% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +22) за победата. Леон беше обявен и за MVP на мача.

За гостите от Гожув Едуардо Чисоба реализира също 32 точки (2 блока, 4 аса и 59% ефективност в атака - +21). Камил Квасовски завърши с 16 точки, но и това не беше достатъчно за успех.

Снимки: plusliga.pl

Следвай ни:

Още от Волейбол

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Верона спря Лубе към финала за Суперкупата

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Верона спря Лубе към финала за Суперкупата

  • 28 фев 2026 | 21:33
  • 1576
  • 1
Нефтохимик срази ЦСКА в София в битката за третото място

Нефтохимик срази ЦСКА в София в битката за третото място

  • 28 фев 2026 | 21:03
  • 1968
  • 7
Венислав Антов и Туркоа с тежка загуба във Франция

Венислав Антов и Туркоа с тежка загуба във Франция

  • 28 фев 2026 | 20:30
  • 487
  • 0
Черно море с ценна победа срещу Дунав в битката за оцеляване

Черно море с ценна победа срещу Дунав в битката за оцеляване

  • 28 фев 2026 | 19:35
  • 1067
  • 2
ЦПВК даде само гейм на Драгоман

ЦПВК даде само гейм на Драгоман

  • 28 фев 2026 | 18:59
  • 536
  • 0
Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

Перуджа срази Тренто и е на финал за Суперкупата на Италия

  • 28 фев 2026 | 18:52
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 104956
  • 659
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 24646
  • 112
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 34311
  • 42
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 19608
  • 31
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 17183
  • 35
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 30470
  • 131