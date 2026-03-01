Силен Алекс Грозданов с 14 точки, Богданка с измъчен обрат и победа в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха много измъчена 15-а победа в местната ПлюсЛига. Шампионите направиха обрат и се наложиха много трудно като домакини на Цупрум Стилон (Гожув) с 3:2 (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11) в мач от 24-ия кръг, игран тази вечер пред близо 4200 зрители.

По този начин Богданка продължава да е на 3-о място във временното класиране с 15 победи, 7 загуби и 44 точки. В следващия, предпоследния, 25-и кръг от редовния сезон Грозданов и компания ще са гости на втория в подреждането Пройект (Варшава). Дербито на кръга е в неделя (8 март) от 18,30 часа българско време.

Алекс Грозданов изигра нов силен мач за Богданка и завърши с 14 точки (3 блока и 61% ефективност в атака - +10) за успеха.

Над всички за Богданка бе звездата на тима Вилфредо Леон със страхотните 32 точки (6 аса!, 1 блок, 54% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +22) за победата. Леон беше обявен и за MVP на мача.

За гостите от Гожув Едуардо Чисоба реализира също 32 точки (2 блока, 4 аса и 59% ефективност в атака - +21). Камил Квасовски завърши с 16 точки, но и това не беше достатъчно за успех.

Снимки: plusliga.pl