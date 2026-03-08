Севиля и Райо Валекано продължават рамо до рамо като близнаци

Популярни
Севиля и Райо Валекано направиха 1:1 в среща от 27-ия кръг на испанския елит. Двата тима оправдаха очакванията за по-скоро посредствен футбол и не успяха да се надвият. Акор Адамс изведе домакините напред след само 13 минути игра с първият точен удар на тима в мача. В 50-ата обаче Алфонсо Еспино изравни с красив изстрел с левия крак и неспасяема за вратаря парабола.

По този начин двата отбора продължават да са като близнаци - залепени един за друг с равен актив на 6 точки от опасната зона. И двата тима нямат загуба в последните си пет мача, като в тези срещи имат по три равенства от по 1:1.

Идната седмица ще е трудна за тях, защото севилци ги очаква сблъсък с Барселона в Ла Лига на 15 март, а Райо пък ангажиран и с Лига на конференциите, където в четвъртък ще спори със Самсунспор в първи осминафинален двубой.

