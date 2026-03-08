Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

  • 8 март 2026 | 20:39
  • 341
  • 0
Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

Вердер постигна гръмка победа с 4:1 над Унион в Берлин в мач от 25-тия кръг на Бундеслигата. “Бременските музиканти” постигнаха пълен обрат над домакините, след като губеха в резултата, но червен картон на полузащитника на “железните” Андрас Шафер преобърна всичко в двубоя на “Старото лесничейство”.

Така Вердер с успеха си се измъкна от опасната зона и зае 13-а позиция, като записа втора поредна победа. Унион пък е с три точки повече, като берлинчани имат само един успех в последните си вече шест мача.

Мачът започна отлично за домакините, които получиха дузпа в 18-ата минута за нарушение на Никлас Щарк, който повали в наказателното си поле напредващия Илиас Анса. Дерик Кьон бе безупречен от бялата точка и Унион поведе с 1:0. Само минута по-късно обаче всичко се обърка за “железните”, след като Андрас Шафер извърши грубо нарушение срещу Йенс Стаге и бе изгонен с директен червен картон.

С човек повече Вердер веднага натисна съперника си и още преди края на първата част осъществи обрата си. След корнер топката попадна в Оливие Деман, който с много красив удар от дъгата на наказателното поле изравни в 31-вата минута - 1:1. Само четири минути по-късно, пак след ъглов удар, центриране на Камерън Пуертас намери Стаге, който с глава простреля Фредерик Рьонов за пълния обрат в мача - 1:2 за Вердер.

В самото начало на втората част много активният Стаге бе близо до второ попадение, но ударът му срещна страничната греда на Унион. В 66-ата минута обаче интригата в мача приключи. След неразбирателство в защитата на домакините топката стигна до Романо Шмид, който неегоистично комбинира с Марко Грюл, а австриецът чукна топката в опразнената мрежа - 1:3 за Вердер. До края срещата се доиграваше, но имаше време за още едно попадение за “бременските музиканти”. Току-що влезлият млад хърватин Патрис Чович се разписа в добавеното време на двубоя след поредната добра комбинация и пас на Исаак Шмит, с което бе оформено крайното 4:1 за Вердер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

Ямал подобри рекорд на Меси и Кристиано Роналдо

  • 8 март 2026 | 16:54
  • 2516
  • 5
Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

Ултрасите на Милан останаха без хореография за дербито с Интер

  • 8 март 2026 | 16:30
  • 6758
  • 5
Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

Първа изненада на 1/8-финалите на ФА Къп: Саутхамптън изхвърли Фулъм след дузпа в добавеното време

  • 8 март 2026 | 16:06
  • 4202
  • 0
Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

Шевченко преди дербито: Ако Милан победи, битката за титлата се завръща

  • 8 март 2026 | 15:40
  • 992
  • 0
Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

  • 8 март 2026 | 15:38
  • 669
  • 0
Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

  • 8 март 2026 | 15:22
  • 1856
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 62357
  • 193
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 9523
  • 16
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 38478
  • 47
Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

Съставите на Милан и Интер за Дерби дела Мадонина, Лаутаро изненадващо е на пейката

  • 8 март 2026 | 20:35
  • 1130
  • 3
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 33780
  • 57
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 37840
  • 83