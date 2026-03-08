Червен картон вдигна Вердер за звучен обрат над Унион в Берлин и измъкване от опасната зона

Вердер постигна гръмка победа с 4:1 над Унион в Берлин в мач от 25-тия кръг на Бундеслигата. “Бременските музиканти” постигнаха пълен обрат над домакините, след като губеха в резултата, но червен картон на полузащитника на “железните” Андрас Шафер преобърна всичко в двубоя на “Старото лесничейство”.

Така Вердер с успеха си се измъкна от опасната зона и зае 13-а позиция, като записа втора поредна победа. Унион пък е с три точки повече, като берлинчани имат само един успех в последните си вече шест мача.

Мачът започна отлично за домакините, които получиха дузпа в 18-ата минута за нарушение на Никлас Щарк, който повали в наказателното си поле напредващия Илиас Анса. Дерик Кьон бе безупречен от бялата точка и Унион поведе с 1:0. Само минута по-късно обаче всичко се обърка за “железните”, след като Андрас Шафер извърши грубо нарушение срещу Йенс Стаге и бе изгонен с директен червен картон.

С човек повече Вердер веднага натисна съперника си и още преди края на първата част осъществи обрата си. След корнер топката попадна в Оливие Деман, който с много красив удар от дъгата на наказателното поле изравни в 31-вата минута - 1:1. Само четири минути по-късно, пак след ъглов удар, центриране на Камерън Пуертас намери Стаге, който с глава простреля Фредерик Рьонов за пълния обрат в мача - 1:2 за Вердер.

В самото начало на втората част много активният Стаге бе близо до второ попадение, но ударът му срещна страничната греда на Унион. В 66-ата минута обаче интригата в мача приключи. След неразбирателство в защитата на домакините топката стигна до Романо Шмид, който неегоистично комбинира с Марко Грюл, а австриецът чукна топката в опразнената мрежа - 1:3 за Вердер. До края срещата се доиграваше, но имаше време за още едно попадение за “бременските музиканти”. Току-що влезлият млад хърватин Патрис Чович се разписа в добавеното време на двубоя след поредната добра комбинация и пас на Исаак Шмит, с което бе оформено крайното 4:1 за Вердер.

