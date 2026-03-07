Популярни
Рилски спортист победи Берое

  • 7 март 2026 | 18:29
Рилски спортист се наложи над Берое с 93:87 (23:31, 30:12, 25:15, 15:29) като домакин в зала "СамЕлион" в Самоков в двубой от осмия кръг от втория етап на първенството.

Самоковки постигнаха четвърта победа в тази фаза на шампионата, докато Берое допусна пето поредно поражение.

Гостите от Стара Загора започнаха по-концентрирано и си осигуриха аванс от 31:23 в края на първата четвърт. Последва по-силна втора част за баскетболистките на Рилски спортист, които изравниха за 31:31 след точен изстрел на Джоузи ан Джонсън и поведоха при 32:31. Берое си върна водачеството, но домакините пак взеха аванс при 43:41 и до почивката се откъснаха с 10 точки - 53:43.

След почивката съставът от Самоков задържа инициативата и постепенно увеличаваше дистанцията, за да води с 20 точки - 78:58 преди заключителните 10 минути.

Състезателките на Берое обаче изиграха отлична последна част и бяха близо до обрат. Те намалиха изоставането си до 86:89 след тройка на Кейланей Никита Kупър при оставащи 24 секунди. Впоследствие Радина Илиева застана на два пъти на наказателната линия за Рилски спортист, като вкара и при четирите си стрелби, правейки резултата 93:86.

Джоузи ан Джонсън оформи "дабъл-дабъл" за успеха на Рилски спортист с 21 точки и 10 борби, а Виолета Григорова и Ивана Бонева реализираха по 16 точки.

За гостите Златка Маданкова завърши с 20 точки и 5 борби, Кейланей Kупър добави 18 точки и 4 борби, а Британи Отри се отчете с "дабъл-дабъл" от 15 точки и 10 борби.

В следващия, девети кръг от първенството Берое ще приеме Монтана 2003 в зала "Общинска" в Стара Загора на 21 март.

