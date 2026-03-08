Санкт Паули изпусна Айнтрахт у дома

Санкт Паули и Айнтрахт (Франкфурт) не успяха да се победят и завършиха 0:0 в мач от 25-тия кръг на Бундеслигата. “Пиратите” са тези, които трябва да съжаляват повече за пропуснатата победа, след като през първата част на два пъти удариха гредите на гостите.

Така и двата отбора продължиха сравнително добрата си форма напоследък. Санкт Паули има три поредни мача без загуба и 10 точки в последните 5 двубоя, но остава опасно близо до зоната на изпадащите с 24 пункта. Айнтрахт пък изпревари Фрайбург и вече се намира на 7-а позиция, но все още твърде далеч от топ 6.

Санкт Паули започна по-добре срещата и в първия половин час имаше два отлични шанса да поведе в резултата. Първо в 23-ата минута след разбъркване от корнер топката стигна до Матия Перейра-Лаж, който от непосредствена близост нацели левия страничен стълб на Михаел Цетерер. Осем минути по-късно малшанс застигна и играча на домакините Дaнел Синани, който с шут от разстояние намери другата греда на гостите.

Втората част с добър шанс за Айнтрахт, когато Жан Бахоя се измъкна и стреля опасно, но стражът на домакините Никола Васил успя да избие. До края обаче и двата отбора влязоха в равностойно русло и головите ситуации секнаха, като логично се стигна и до нулевото равенство.

Снимки: Imago