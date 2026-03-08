Хокеистите ни приключиха Световното със загуба от Турция

Участието на България на Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години в Хонконг в Дивизия III, група "А" приключи със загуба от Турция с 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) и пето място в крайното класиране.

Българите обаче ще запазят мястото си в групата, тъй като успяха да завършат пред състава на Нова Зеландия, като точно срещу "кивитата" дойде и единствената им победа.

В двубоя срещу Турция, който бе с протоколен характер, точни за българския тим бяха Кристиан Желев и Калоян Дешев. Попадението на Дешев доведе резултата до 2:2 в средата на втората третина, след като преди това турците бяха повели с 2:0 още до 13-ата минута на двубоя.

За победителите точни по два пъти бяха Емин Инанди и Амир Зихни Тъназ. Турция на четвърто място в класирането със 7 точки, с четири повече от българския отбор.

Последният в класирането Нова Зеландия изпада в по-долната група "В" на Дивизия III, докато победителят в групата Узбекистан, който приключи с пет победи от пет мача, ще играе в група "В" на Дивизия II през следващата година.