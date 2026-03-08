Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Хокеистите ни приключиха Световното със загуба от Турция

Хокеистите ни приключиха Световното със загуба от Турция

  • 8 март 2026 | 18:17
  • 419
  • 0
Хокеистите ни приключиха Световното със загуба от Турция

Участието на България на Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години в Хонконг в Дивизия III, група "А" приключи със загуба от Турция с 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) и пето място в крайното класиране.

Българите обаче ще запазят мястото си в групата, тъй като успяха да завършат пред състава на Нова Зеландия, като точно срещу "кивитата" дойде и единствената им победа.

В двубоя срещу Турция, който бе с протоколен характер, точни за българския тим бяха Кристиан Желев и Калоян Дешев. Попадението на Дешев доведе резултата до 2:2 в средата на втората третина, след като преди това турците бяха повели с 2:0 още до 13-ата минута на двубоя.

За победителите точни по два пъти бяха Емин Инанди и Амир Зихни Тъназ. Турция на четвърто място в класирането със 7 точки, с четири повече от българския отбор.

Последният в класирането Нова Зеландия изпада в по-долната група "В" на Дивизия III, докато победителят в групата Узбекистан, който приключи с пет победи от пет мача, ще играе в група "В" на Дивизия II през следващата година.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Без Тодорова България остана 17-а в женската щафета

Без Тодорова България остана 17-а в женската щафета

  • 8 март 2026 | 16:19
  • 1457
  • 1
Не беше денят на Алберт Попов в Кранска гора

Не беше денят на Алберт Попов в Кранска гора

  • 8 март 2026 | 14:43
  • 2418
  • 1
Патриарх Даниил благослови световния шампион Георги Джоргов

Патриарх Даниил благослови световния шампион Георги Джоргов

  • 8 март 2026 | 14:25
  • 817
  • 1
Отново италиански триумф в Супер-Г пред родна публика

Отново италиански триумф в Супер-Г пред родна публика

  • 8 март 2026 | 13:35
  • 1692
  • 0
Олимпийският герой Джак Хюз записа хеттрик за Ню Джърси срещу Ню Йорк Рейнджърс

Олимпийският герой Джак Хюз записа хеттрик за Ню Джърси срещу Ню Йорк Рейнджърс

  • 8 март 2026 | 12:54
  • 543
  • 0
Алберт Попов се класира за втория манш в слалома в Кранска гора

Алберт Попов се класира за втория манш в слалома в Кранска гора

  • 8 март 2026 | 12:48
  • 2720
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

ЦСКА 2:0 Локо (София), нов атрактивен гол на Пиедраита

  • 8 март 2026 | 19:15
  • 39288
  • 99
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 31444
  • 39
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 30870
  • 53
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 34608
  • 82
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 34233
  • 34
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 56379
  • 70