  Виляреал
  2. Виляреал
Виляреал допусна леко колебание, но пак застигна Атлетико Мадрид

  • 8 март 2026 | 17:19
  • 325
  • 0
Виляреал не допусна грешна стъпка срещу Елче и след успех с 2:1 отново се изравни с Атлетико Мадрид в борбата за третата позиция в Ла Лига след по 27 изиграни срещи. На “Де ла Серамика” домакините лесно поведоха с 2:0 още преди паузата, но после се отпуснаха и малко преди края получиха попадение, което направи финалните минути интересни.

Бившият футболист на Интер Тейжон Бюканън заби красиво първо попадение в 31-вата минута, а точно десет по-късно десният бек Сантиаго Моуриньо удвои със сходно изпълнение, което се оказа неспасяемо за вратаря на Елче.

Това като че ли успокои играчите на Виляреал и те позволиха на гостите да станат по-опасни през второто полувреме. В 85-ата някогашният нападател на Милан Андре Силва даже намали изоставането на своите, с което интригата се върна. Все пак тимът на Виляреал не позволи изравняване и взе трите точки.

За Елче това беше 11-ти пореден мач без победа, с което тимът вече е само на точка от изпадащите, а на всичко отгоре в следващия кръг предстои гостуване на Реал Мадрид на “Бернабеу”.

