  Лече
Лече изстрада успеха в опашкарското дерби с Кремонезе и поне временно излезе от опасната зона

  • 8 март 2026 | 15:38
  • 320
  • 0
Лече победи трудно с 2:1 Кремонезе в опашкарското дерби от 28-мия кръг на Серия А. Южняците изиграха силна първа част, в която поведоха с два чисти гола, но през второто полувреме гостите бяха по-добрият отбор и имаха немалко ситуации, с които можеха да изравнят.

Така Лече поне след този кръг ще е извън опасната зона, като изпревари днешния си съперник и Фиорентина с три пункта и вече има 27 точки, като записа трети успех в последните си пет двубоя. Кремонезе пък продължава ужасяващата си серия от цели 14 поредни мача без победа и логично в момента отборът се намира в зоната на изпадащите на 18-о място, като има само точка в последните си вече седем срещи.

Лече изигра силно първо полувреме и успя да вземе комфортна преднина. Първо в 22-рата минута след центриране от корнер Сантиаго Пиероти изпревари вратаря на гостите Емил Аудеро и с глава откри резултата за южняците - 1:0. Четиринадесет минути по-късно Лече получи и дузпа, след като удар на Никола Щулич се отби в ръката на бранителя на Кремонезе Матео Бианкети и след намеса на ВАР главния съдия Симоне Соца посочи бялата точка. Самият сръбски нападател изпълни 11-метровия наказателен удар и стреля безупречно - 2:0 за Лече.

Кремонезе обаче излезе мобилизиран след паузата и успя да върне един гол още в началото на втората част. Милан Джурич, който замени на полувремето легендата на Лестър Джейми Варди, даде добър пас с глава към Федерико Бонацоли, който не остави шансове на Владимиро Фалконе - 2:1. В 58-ата минута пак Джурич бе замесен в опасност, след като стреля много красиво със задна ножица, но този път стражът на домакините успя да спаси.

Четири минути преди края на редовното време в срещата настъпи любопитен момент. Кремонезе успя да изравни след разбъркване и рикошет в резервата Мартин Пайеро. ВАР обаче показа, че топката е ударила аржентинеца в ръката и попадението не бе признато. В последните секунди на мача вратарят на домакините Фалконе спаси два много опасни удара - съответно на Пайеро и Бонацоли, с което запази трите точки за Лече. В наистина последната ситуация в двубоя Кремонезе имаше сериозни претенции за дузпа за нарушение срещу Антонио Санабрия, но реферът Соца не видя нищо нередно.

Снимки: Imago

