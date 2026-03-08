Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

Джон Рам сложи край на серията си от повече от година без победа, след като постигна убедителен успех на LIV Golf Хонконг. Испанецът не беше печелил от турнира LIV Golf Chicago през септември 2024 г., след което завърши на второ място в шест случая.

Рам започна настоящия сезон с втори места в Рияд и Аделаида, като в Саудитска Арабия си остави твърде много работа за последния ден, а в Австралия беше изпреварен след силна серия на Антъни Ким.

Jon Rahm makes 28 birdies and an eagle for the week to shoot rounds of 66, 62, 65 and 64 to win LIV Golf Hong Kong by 3 shots. After 4 consecutive 2nds in a row he’s now won for the first time since 2024. The win should climb him up near the top 30 on the OWGR.@livgolf_league… pic.twitter.com/FW7ABdRKBK — Flushing It (@flushingitgolf) March 8, 2026

В неделя в Хонконг обаче всичко се подреди за Рам. Той започна финалния кръг като водач, пое контрола още на първите девет дупки и не позволи на никого да го настигне с подобна на тази на Ким серия.

Харолд Варнър III и Томас Детри също започнаха деня начело заедно с Рам, но бяха изпреварени в средата на финалните 18 дупки на игрището Фанлинг. Томас Питерс оказа натиск върху Рам в последните девет дупки, но ужасен удар от тий на 15-а дупка попари надеждите на белгиеца, а Рам стигна спокойно до победа с три удара преднина пред Детри.

Not the easiest lie… 😅



Jon Rahm gets it safely back to the fairway at #LIVGolfHongKong pic.twitter.com/RdwDl8FnPr — TNT Sports (@tntsports) March 8, 2026

Варнър направи първия ход напред с бърди на първата дупка. Рам му отговори два отвора по-късно с бърди, след страхотен удар от груба на третата дупка. Варнър също направи бърди на третата, но инерцията се обърна на следващата дупка, когато Рам записа бърди, а Варнър – боги. Тази разлика от два удара изведе Рам еднолично начело за първи път.

След като остави изненадващо къси два пъта на петата и шестата дупка, Рам не повтори грешката на седмата и намери дъното на чашката, за да увеличи преднината си на два удара. Атаката на Рам продължи и на осмата дупка с брилянтно бърди за два удара, което увеличи аванса му на три. Варнър имаше проблеми с дърветата на деветата дупка. Той закачи клон при прекалено амбициозен подход и записа неприятно двоен боги – шест удара.

Американецът се върна в борбата с две поредни бърдита на 11-та и 12-та дупка, докато Рам остави вратата леко открехната, пропускайки няколко изпълними пъта – дори хвърли топка във водата от яд, след като една от тях спря на ръба на дупката. Питерс, който по-рано в кръга изпълни удар без обувки, за кратко се изравни с Рам на върха на класирането след бърдита на 13-та и 14-та дупка.

Jon Rahm fresh off his dominant -23 win in Hong Kong, he gives his thoughts on The Masters next month! 🏆⛳



Who’s ready for Rahm to chase another green jacket? 🤔 #LIVGolfHongKong pic.twitter.com/g77z8lgzJ4 — TNT Sports (@tntsports) March 8, 2026

Рам изглеждаше под леко напрежение, вероятно заради поредицата от пропуснати възможности, но напрежението се разсея само за няколко минути. Питерс изпрати ужасен удар от тий на 15-а дупка и това му донесе боги, докато малко по-назад Рам направи бърди и увеличи преднината си на три удара. Въпреки няколкото прояви на раздразнение, Рам беше почти безупречен – особено от тий до грийна.

Страхотен удар на около метър и половина от дупката на 15-а му даде нов шанс за бърди. След като топката падна в дупката, той сви юмрук, а преднината му нарасна на четири удара.

Четвърто поредно бърди на 16-а дупка увеличи аванса му на пет удара, което направи последните две дупки – 17-а и 18-а – сравнително спокойни, макар че фамозен удар от тий на последната дупка предизвика няколко напрегнати момента, преди маршалите да намерят топката му до едно дърво.

Рам подписа карта с 64 удара в неделя и завърши с общ резултат 23 под пара, като победата го върна и в топ 40 на световната ранглиста. Победата в отборното състезание отиде при 4Aces GC, като Детри, Питерс, Ким и капитанът Дъстин Джонсън завършиха с резултат 58 под пара, изпреварвайки Smash GC и отбора на Рам Legion XIII.