Не беше денят на Алберт Попов в Кранска гора

Българинът Алберт Попов завърши на 28-мо място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

Попов не успя да надгради върху 28-мата си позиция от първия манш, въпреки че при второто си спускане записа резултат от 49.97 секунди, който бе 20-и във втория манш. Така той приключи с общо време от 1 минута и 40.59 секунди.

ATLE LIE MCGRATH QUASI NON CI CREDE, È DI NUOVO DAVANTI NELLO SLALOM 👀



Così come ai Giochi Olimpici, Atle Lie McGrath si porta al comando della prima manche dello slalom nella successiva tappa di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, precedendo l'amico-rivale Braathen di 17… pic.twitter.com/DFbIzxQrK9 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 8, 2026

Победител стана норвежецът Атле Лий МакГрат, който постигна общо време от 1:38.85 минути от двата манша. МакГрат бе лидер след първия манш с 48.23 секунди, но във втория имаше големи трудности и записа едва 27-мо време сред 29 завършили скиори. Преднината му обаче му стигна и той финишира с аванс от една стотна пред сънародника си Хенрик Кристоферсен, който остана втори. Трети на четири стотни завърши бразилецът Лукас Пинейро Бротен.

ATLE LIE MCGRATH WINS IN KRANJSKA GORA! 🏆🇳🇴🔥



What a finish! The top 3 separated by just 0.04 seconds 🤯

Sixth World Cup victory for Atle!



🥈 Henrik Kristoffersen 🇳🇴 (+0.01)

🥉 Lucas Pinheiro Braathen 🇧🇷 (+0.04)#FISAlpine #WorldCupKranjskaGora pic.twitter.com/uZ33Kz3Ibj — FIS Alpine (@fisalpine) March 8, 2026

Топ 5 се затвори в рамките на по-малко от една десета от секундата. Австриецът Михаел Мат е четвърти на шест стотни от секундата от МакГрат, а германецът Линус Щрасер е пети на девет стотни.

Бившият олимпийски шампион в слалома Клеман Ноел се нареди шести на 0.12 секунди от най-доброто време.

PER UN CENTESIMOOOOOO 🥵



Atle Lie McGrath vince lo slalom speciale di Kranjska Gora, si mette alle spalle la delusione olimpica e si avvicina sempre di più alla coppa di specialità ⛷️



Completano il podio Henrik Kristoffersen (+0.01) e Lucas Pinheiro Braathen (+0.04) 📊… pic.twitter.com/qEEKG3Hoqv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 8, 2026

С победата си днес МакГрат поведе в класирането за Малкия кристален глобус в слалома. Той има 552 точки, с 41 повече от Пинейро Бротен, който е с 511. Трети с 475 точки е Клеман Ноел, а теоретичен шанс за спечелване на глобуса има и Хенрик Кристоферсен, който е с 453 точки - на 99 зад МакГрат. Алберт Попов е на 21-во място със 106 точки, като в слалома остава само още едно състезание - в Хафиел на 25 март.

В генералното класиране убедителен лидер с 1530 точки е швейцарецът Марко Одермат. Седем състезания преди края на сезона втори е Пинейро Бротен с 958 точки. Трети с 844 точки е МакГрат.