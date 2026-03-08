Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Не беше денят на Алберт Попов в Кранска гора

Не беше денят на Алберт Попов в Кранска гора

  • 8 март 2026 | 14:43
  • 375
  • 0
Не беше денят на Алберт Попов в Кранска гора

Българинът Алберт Попов завърши на 28-мо място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

Попов не успя да надгради върху 28-мата си позиция от първия манш, въпреки че при второто си спускане записа резултат от 49.97 секунди, който бе 20-и във втория манш. Така той приключи с общо време от 1 минута и 40.59 секунди.

Победител стана норвежецът Атле Лий МакГрат,  който постигна общо време от 1:38.85 минути от двата манша. МакГрат бе лидер след първия манш с 48.23 секунди, но във втория имаше големи трудности и записа едва 27-мо време сред 29 завършили скиори. Преднината му обаче му стигна и той финишира с аванс от една стотна пред сънародника си Хенрик Кристоферсен, който остана втори. Трети на четири стотни завърши бразилецът Лукас Пинейро Бротен.

Топ 5 се затвори в рамките на по-малко от една десета от секундата. Австриецът Михаел Мат е четвърти на шест стотни от секундата от МакГрат, а германецът Линус Щрасер е пети на девет стотни.

Бившият олимпийски шампион в слалома Клеман Ноел се нареди шести на 0.12 секунди от най-доброто време.

С победата си днес МакГрат поведе в класирането за Малкия кристален глобус в слалома. Той има 552 точки, с 41 повече от Пинейро Бротен, който е с 511. Трети с 475 точки е Клеман Ноел, а теоретичен шанс за спечелване на глобуса има и Хенрик Кристоферсен, който е с 453 точки - на 99 зад МакГрат. Алберт Попов е на 21-во място със 106 точки, като в слалома остава само още едно състезание - в Хафиел на 25 март.

В генералното класиране убедителен лидер с 1530 точки е швейцарецът Марко Одермат. Седем състезания преди края на сезона втори е Пинейро Бротен с 958 точки. Трети с 844 точки е МакГрат.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 8 март 2026 | 09:49
  • 630
  • 0
Даниел Чофених спечели на голямата шанца в Лахти, Владимир Зографски зае 34-то място

Даниел Чофених спечели на голямата шанца в Лахти, Владимир Зографски зае 34-то място

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1208
  • 2
Щафетата на България е на 16-о място на Световната купа в Контиолахти

Щафетата на България е на 16-о място на Световната купа в Контиолахти

  • 7 март 2026 | 18:36
  • 1231
  • 0
Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на СП по биатлон в Германия

Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на СП по биатлон в Германия

  • 7 март 2026 | 17:47
  • 945
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти

Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти

  • 7 март 2026 | 17:40
  • 978
  • 0
Малена Замфирова получи голяма подкрепа в Шпиндлерув Млин

Малена Замфирова получи голяма подкрепа в Шпиндлерув Млин

  • 7 март 2026 | 16:01
  • 8074
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 9957
  • 17
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

  • 8 март 2026 | 14:12
  • 2506
  • 1
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 19998
  • 62
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 18959
  • 24
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 48973
  • 63
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 26303
  • 26