Отново италиански триумф в Супер-Г пред родна публика

Италианката Елена Куртони спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини пред родна публика във Вал ди Фаса.

35-годишната Куртони измина трасето за 1:29.07 минута и записа първи успех за сезона и четвърти в кариерата си. За последно тя стана победителка в спускането в Сейнт Мориц на 16 декември 2022 година.

Втора на 26 стотни от секундата остана Кайса Викхоф Лий (Норвегия), а трета е друга италианка - Ася Зенере с пасив от 27 стотни, която постигна първи подиум в кариерата си.

Победителката от двете спускания тук в петък и събота Лаура Пировано (Италия) остана осма днес, пред сънародничката си София Годжа.

Сребърната медалистка в спускането от Игрите в Милано-Кортина 2026 Ема Айхер (Германия) не завърши, а олимпийската шампионка в дисциплината Брийзи Джонсън (САЩ) се нареди 30-а.

Американката Микаела Шифрин стартира днес и финишира на 23-та позиция. Тя продължава да води в генералното класиране с 1141 точки, следвана от Ема Айхер с 1016 и Камий Раст (Швейцария) с 963.

В подреждането за малкия кристален глобус в супергигансткия слалом начело е София Годжа с 449 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 386. Айхер е трета с 304 точки.

Стартовете от Световната купа при жените продължават с гигантски слалом и слалом на 14 и 15 март в Оре (Швеция).