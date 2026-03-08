Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Отново италиански триумф в Супер-Г пред родна публика

Отново италиански триумф в Супер-Г пред родна публика

  • 8 март 2026 | 13:35
  • 708
  • 0
Отново италиански триумф в Супер-Г пред родна публика

Италианката Елена Куртони спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини пред родна публика във Вал ди Фаса.

35-годишната Куртони измина трасето за 1:29.07 минута и записа първи успех за сезона и четвърти в кариерата си. За последно тя стана победителка в спускането в Сейнт Мориц на 16 декември 2022 година.

Втора на 26 стотни от секундата остана Кайса Викхоф Лий (Норвегия), а трета е друга италианка - Ася Зенере с пасив от 27 стотни, която постигна първи подиум в кариерата си.

Победителката от двете спускания тук в петък и събота Лаура Пировано (Италия) остана осма днес, пред сънародничката си София Годжа.

Сребърната медалистка в спускането от Игрите в Милано-Кортина 2026 Ема Айхер (Германия) не завърши, а олимпийската шампионка в дисциплината Брийзи Джонсън (САЩ) се нареди 30-а.

Американката Микаела Шифрин стартира днес и финишира на 23-та позиция. Тя продължава да води в генералното класиране с 1141 точки, следвана от  Ема Айхер с 1016 и Камий Раст (Швейцария) с 963.

В подреждането за малкия кристален глобус в супергигансткия слалом начело е София Годжа с 449 точки, пред Алис Робинсън (Нова Зеландия) с 386. Айхер е трета с 304 точки.

Стартовете от Световната купа при жените продължават с гигантски слалом и слалом на 14 и 15 март в Оре (Швеция).

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 8 март 2026 | 09:49
  • 628
  • 0
Даниел Чофених спечели на голямата шанца в Лахти, Владимир Зографски зае 34-то място

Даниел Чофених спечели на голямата шанца в Лахти, Владимир Зографски зае 34-то място

  • 7 март 2026 | 20:03
  • 1208
  • 2
Щафетата на България е на 16-о място на Световната купа в Контиолахти

Щафетата на България е на 16-о място на Световната купа в Контиолахти

  • 7 март 2026 | 18:36
  • 1230
  • 0
Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на СП по биатлон в Германия

Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на СП по биатлон в Германия

  • 7 март 2026 | 17:47
  • 945
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти

Владимир Зографски преодоля квалификацията за второто състезание в Лахти

  • 7 март 2026 | 17:40
  • 978
  • 0
Малена Замфирова получи голяма подкрепа в Шпиндлерув Млин

Малена Замфирова получи голяма подкрепа в Шпиндлерув Млин

  • 7 март 2026 | 16:01
  • 8073
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 9784
  • 17
11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив)

  • 8 март 2026 | 14:12
  • 2424
  • 1
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 19929
  • 62
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 18872
  • 24
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 48936
  • 63
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 26283
  • 26