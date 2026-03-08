Популярни
В Пловдив наградиха най-добрите в колоезденето през миналата година

  • 8 март 2026 | 13:06
В Пловдив наградиха най-добрите в колоезденето през миналата година

Вчера 07.03 се проведе Церемонията „Колоездач на годината 2025“  на колодрума в Пловдив по време на първия кръг от Държавния отборен шампионат, организиран от Българска федерация колоездене. По време на събитието бяха отличени най-добрите български състезатели за изминалия сезон в дисциплините писта, шосе, крос кънтри, даунхил, ендуро и пъмп трак.

В началото на церемонията бяха отличени състезателите, поставили нови национални рекорди на писта. С плакети бяха наградени Павел Николов, Мирослав Минчев и Георги Георгиев за национален рекорд в отборния спринт, както и Борислав Палашев, Мартин Попов, Мартин Маринов и Венцислав Венков за рекорд в отборното преследване. Индивидуални рекорди поставиха Мирослав Минчев в дисциплината 1 километър от място и Павел Николов на 200 метра летящ старт.

В дисциплината писта при мъжете елит първото място в класацията зае Николай Дянков, втори се класира Георги Лумпаров, а трети Йордан Петров.

В дисциплината шосе при мъжете елит победител стана Йордан Петров, следван от Борислав Палашев и Борислав Хаджистоянов.

При жените елит първа се класира Ивана Тонкова, втора Никол Колишева, а трета Виктория Данова.

В дисциплините на планинското колоездене сред отличените състезатели бяха Виктор Енев в крос кънтри олимпик, Стивиан Гатев в даунхила и Йордан Донев в ендурото. При дамите силни резултати през сезона записаха състезателки като Теодора Табакова, Елена Добраница и Венета Захариева.

С церемонията „Колоездач на годината 2025“ Българската федерация по колоездене изпраща един успешен спортно-технически сезон, белязан с редица призови класирания и силни резултати на европейски, световни и международни състезания.

