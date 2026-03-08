Популярни
Олимпийският герой Джак Хюз записа хеттрик за Ню Джърси срещу Ню Йорк Рейнджърс

  • 8 март 2026 | 12:54
  • 201
  • 0
Олимпийският герой Джак Хюз записа четвъртия си хеттрик в кариерата и втори този сезон, като донесе победата на Ню Джърси Девълс с 6:3 над Ню Йорк Рейнджърс. Хюз, който също така имаше асистенция, отбеляза един от трите гола за Девълс с числено предимство, преди да реализира при бърза атака при 3:04 минути преди края на третия период. Той завърши хеттрика, като вкара в празна врата 32 секунди преди края.

Йеспер Брат от Ню Джърси отбеляза гол и направи две асистенции, а капитанът Нико Хишър и Доусън Мърсър също се отличиха. Джейкъб Маркстром направи 17 спасявания за Девилс.

Виктор Арвидсон отбеляза победния гол в 4:28 минути от началото на третия период, като поведе Бостън Бруинс към успех над гостуващия Вашингтон. За домакините това бе 12-ата поредна победа пред собствена публика.

Джош Мориси отбеляза в продължението и добави асистенция в първия си мач след завръщане от контузия в горната част на тялото, докато домакините Уинипег Джетс се наложиха над Ванкувър Канъкс с 3:2 след продължение. Марк Шайфеле имаше гол и две асистенции, а Габриел Виларди също отбеляза за Джетс, а Конър Хелебюк направи 21 спасявания.

