Алберт Попов се класира за втория манш в слалома в Кранска гора

  • 8 март 2026 | 12:48
  • 366
  • 1
Алберт Попов се класира за втория манш в слалома в Кранска гора

Българинът Алберт Попов се класира на 28-о място в първия манш на слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в словенския курорт Кранска гора.

Попов не премина по най-добрия начин по трасето, записа 50.62 и изостана на 2.39 секунди от лидера Атле Лий МакГрат (Норвегия). Българинът ще стартира трети във втория манш, който започва в 13:30 часа българско време.

Времето на Атле Лий МакГрат в първия манш бе 48.23 секунди. На17 стотни от секундата зад него остана олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), който вчера спечели гигантския слалом в Кранска гора. Трети е Арман Маршан (Белгия) с пасив от 55 стотни.

52-а от общо 72 в стартовия списък успяха да завършват първия манш.

Снимки: Imago

